Лидчанка за год получила товаров в интернет-магазине на 20 тысяч рублей, не заплатив ни копейки

Источник материала: Tut.by

Жительница Лиды почти год заказывала инструменты и расходные материалы для маникюра, но не платила за товар. За все время женщина успела получить более 50 посылок общей стоимостью свыше 20 тысяч рублей, сообщает милиция.



Фото: mvd.gov.by

В конце ноября в УВД Гродненского облисполкома обратилась владелица интернет-магазина из Могилева. Она рассказала, что одна из клиенток с начала года регулярно заказывает товары, но не оплачивает их.

Схема покупки была такой: после заказа, товар надо было оплатить, а фотографию чека переслать менеджеру. И только после этого заказанное отправлялось покупателю.

40-летняя женщина проводила через интернет-банкинг операцию, не имея на карт-счете денег. В полученном чеке она обрезала слова «операция прервана» и отправляла продавцу. Менеджер, увидев чек, давал добро на отправку товара, не вникая в детали и не проверяя поступление средств.

Так как интернет-магазин довольно крупный, то до конца осени этого года никто не замечал отсутствие оплаты товара.

В середине ноября женщина ошиблась и отправила чек целиком, но и это не заметили: заказ более чем на тысячу рублей ей отправили.

Недостачу заметила владелица магазина. Проверив последний чек клиентки и увидев информацию об отказе в проведении операции, она изучила всю историю платежей заказчицы, после чего обратилась в милицию.

С начала года лидчанка успела получить более 50 посылок общей стоимостью более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.