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В Чечерском районе из-за бешеного домашнего кота в агрогородке теперь карантин
23.12.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Меркуловичи Чечерского района выявлен случай бешенства у кота. Теперь населенный пункт на карантине. Об этом
О неадекватном агрессивном поведении своего домашнего животного местная жительница сообщила в МЧС. Хозяйке даже пришлось запереть кота в комнате.
К моменту приезда ветврача животное умерло. Лабораторные исследования подтвердили, что у него было бешенство.
В населенном пункте объявили карантин.
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Жительница одного из частных домов в Меркуловичах сообщила в МЧС о неадекватном агрессивном поведении домашнего животного. Хозяйке даже пришлось запереть кота в...
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