В Чечерском районе из-за бешеного домашнего кота в агрогородке теперь карантин

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Меркуловичи Чечерского района выявлен случай бешенства у кота. Теперь населенный пункт на карантине. Об этом сообщает «Чечерский вестник».

О неадекватном агрессивном поведении своего домашнего животного местная жительница сообщила в МЧС. Хозяйке даже пришлось запереть кота в комнате.

К моменту приезда ветврача животное умерло. Лабораторные исследования подтвердили, что у него было бешенство.

В населенном пункте объявили карантин.