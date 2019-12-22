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В Чечерском районе из-за бешеного домашнего кота в агрогородке теперь карантин

23.12.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Меркуловичи Чечерского района выявлен случай бешенства у кота. Теперь населенный пункт на карантине. Об этом сообщает «Чечерский вестник».

О неадекватном агрессивном поведении своего домашнего животного местная жительница сообщила в МЧС. Хозяйке даже пришлось запереть кота в комнате.

К моменту приезда ветврача животное умерло. Лабораторные исследования подтвердили, что у него было бешенство.

В населенном пункте объявили карантин.

 
 
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Жительница одного из частных домов в Меркуловичах сообщила в МЧС о неадекватном агрессивном поведении домашнего животного. Хозяйке даже пришлось запереть кота в...
 
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