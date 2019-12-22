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В Браславе воруют светильники со стел на въезде в город и район
23.12.2019 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестные украли декоративные светильники с бетонной стелы, расположенной на въезде в Браслав со стороны деревни Красносельцы,
Светодиодные фонари, запитанные от солнечных панелей, установили на въездные стелы в Браслав и Браславский район недавно. И было уже два случая воровства.
На днях кто-то украл все три светильника, подсвечивавших девушку с ладьей в руках, что встречает гостей Браслава со стороны Красносельцев. А до этого «погрузили во тьму» аналогичную стелу на границе Браславского и Миорского районов.
Местные коммунальники восстанавливают подсветку. На этот раз фонари установят выше, чтобы их нельзя было достать с земли.
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Светодиодные фонари, запитанные от солнечных панелей, дополнили въездные стелы в Браслав и Браславский район недавно. И было уже два случая воровства.
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