В Браславе воруют светильники со стел на въезде в город и район

Источник материала: Tut.by

Неизвестные украли декоративные светильники с бетонной стелы, расположенной на въезде в Браслав со стороны деревни Красносельцы, сообщает «Браслаўская звязда».





Светодиодные фонари, запитанные от солнечных панелей, установили на въездные стелы в Браслав и Браславский район недавно. И было уже два случая воровства.

На днях кто-то украл все три светильника, подсвечивавших девушку с ладьей в руках, что встречает гостей Браслава со стороны Красносельцев. А до этого «погрузили во тьму» аналогичную стелу на границе Браславского и Миорского районов.

Местные коммунальники восстанавливают подсветку. На этот раз фонари установят выше, чтобы их нельзя было достать с земли.