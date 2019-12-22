В Гомеле завершено расследование дела о нападении возле дома на владелицу BMW

Источник материала: Tut.by

В Гомеле завершено расследование уголовного дела о нападении на владелицу BMW X6 возле подъезда ее дома, сообщили в СК.





Напомним , 2 сентября примерно в 20.40 в милицию Гомеля поступило сообщение от жителей дома на улице Быховской, которые рассказали, что неизвестные избили женщину, затолкали в ее же BMW и скрылись.

Позже BMW нашли на улице Севастопольской. За рулем была избитая владелец авто. Медики госпитализировали пострадавшую, но перед этим она успела сообщить оперативникам необходимую информацию и приметы преступников.

Вскоре недалеко от своего дома был задержан один из нападавших, а позже и остальные.





В процессе расследования выявили и другие преступления, к которым причастны молодые люди.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.