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В Гомеле завершено расследование дела о нападении возле дома на владелицу BMW
23.12.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле завершено расследование
Позже BMW нашли на улице Севастопольской. За рулем была избитая владелец авто. Медики госпитализировали пострадавшую, но перед этим она успела сообщить оперативникам необходимую информацию и приметы преступников.
Вскоре недалеко от своего дома был задержан один из нападавших, а позже и остальные.
В процессе расследования выявили и другие преступления, к которым причастны молодые люди.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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В Гомеле завершено расследование уголовного дела о нападении на владелицу BMW X6 возле подъезда ее дома.
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