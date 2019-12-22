БелЖД обновила сайт. Теперь можно купить билет сразу после поиска

Источник материала: Tut.by

БелЖД обновила свой сайт для поиска и покупки билетов, заметили пользователи соцсетей. Теперь приобрести билет стало удобнее. Например, при поиске можно сразу поставить условие, что вам нужно ехать туда и обратно.

Пользователи интернета заметили, что сайт БелЖД изменил дизайн. Он стал воздушнее и «моднее», как отмечают юзеры.

Раньше после поиска направления на главной странице приходилось переходить на отдельный поддомен сайта для покупки билета, что было не всегда удобно. Теперь все действия переместили на стартовую страницу: здесь можно и поискать нужный поезд, и купить на него билет, и выбрать опцию «туда-обратно», и даже построить сложный маршрут.



Скриншот сайта pass.rw.by

Для станций Минск-Пассажирский и Брест-Центральный на сайте доступно онлайн-табло , а еще есть калькулятор багажа, где можно посчитать, сколько вам придется доплатить за него. Любопытен и блок «Популярные маршруты», благодаря которому можно сразу перейти на расписание поездов и не вводить данные в поиск.



Скриншот сайта pass.rw.by

Напомним, с 2 декабря БелЖД также запустила приложение для смартфонов.