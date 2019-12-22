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БелЖД обновила сайт. Теперь можно купить билет сразу после поиска
23.12.2019 17:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
БелЖД обновила
Пользователи интернета заметили, что сайт БелЖД изменил дизайн. Он стал воздушнее и «моднее», как отмечают юзеры.
Раньше после поиска направления на главной странице приходилось переходить на отдельный поддомен сайта для покупки билета, что было не всегда удобно. Теперь все действия переместили на стартовую страницу: здесь можно и поискать нужный поезд, и купить на него билет, и выбрать опцию «туда-обратно», и даже построить сложный маршрут.
Для станций Минск-Пассажирский и Брест-Центральный на сайте доступно
Напомним, с 2 декабря БелЖД также
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Белорусская железная дорога представила новую версию сайта: теперь, чтобы купить билет, не обязательно переходить на сторонний сервис.
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