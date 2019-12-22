Дебатные клубы Борисова стали участниками международного образовательного проекта

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На церемонии открытия турнира перед участниками выступила руководитель проекта в Беларуси Леа Орро, которая говорила о необходимости реформирования системы профессионального образования в нашей стране, а также представители разных профессий, победители WorldSkills Competitions.

На протяжении двух дней 20 команд учащихся 7-10 классов из разных городов Беларуси горячо обсуждали перспективы высшего и профессионального образования. На первый взгляд, тема дебатов звучала парадоксально: «Профессиональное образование должно быть приоритетным к университетскому», где под профессиональным образованием подразумевалось среднее специальное и профессионально-техническое образование. Ведь на протяжении многих лет большая часть выпускников средних школ Беларуси стремились к получению высшего образования. Но стремительное развитие общества требует перемен в подходах к выбору профессии. Невостребованность на рынке труда специалистов высших учебных заведений, работа не по полученной специальности, карьерный рост, заработная плата, модернизация производства и роботизация стали основными точками столкновения во время дебатов.

Среди участников турнира были и представители Борисовщины. 3 команды представляли гимназию №3, лицей г. Борисова и Дом творчества детей и молодежи Борисовского района. В ходе турнира все участники из Борисова получили высокие спикерские баллы. Особенно следует отметить Валерию Клесову и Зинаиду Окуневич (ГУО «Гимназия №3» г. Борисова), которые вошли в десятку топ-спикеров турнира.

Франческа РОДИОНОВА, руководитель объединения по интересам «Дебаты»