Единая валюта, пропажа камер на дорогах, Деды Морозы-альпинисты и польза от сала - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Мы тут заметили интересное: с дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. С 19 декабря их больше не выставляют. За три дня до исчезновения видеофиксацию раскритиковал Александр Лукашенко. Думаете, есть связь или просто совпадение? В ГАИ говорят, что мобильные датчики не выставляют, потому что проводится ревизия дорожных знаков (а не то, что все подумали).





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Российский премьер шокирует очередным громким заявлением. Дмитрий Медведев сообщил , что вся возможная дальнейшая дополнительная поддержка будет оказываться Беларуси только тогда, когда все дорожные карты по интеграции будут исполнены. Вот, например, не согласована 31-я карта, в которой, по его словам, речь о единой валюте (!) и эмиссионном центре .

, что вся возможная дальнейшая дополнительная поддержка будет оказываться Беларуси только тогда, когда все дорожные карты по интеграции будут исполнены. Вот, например, не согласована 31-я карта, в которой, по его словам, . Тем временем первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой говорит , что страны в ближайшие три дня завершат согласование всего пакета интеграционных дорожных карт. Очень интересно, что все-таки с валютой делать будут.

, что согласование всего пакета интеграционных дорожных карт. Очень интересно, что все-таки с валютой делать будут. А главред российского «Эха Москвы», которому Лукашенко обещал интервью, планирует расспросить его о младшем сыне: « Как этот мальчик, который растет под прожекторами, какое влияние психологическое он оказывает на президента ». Про единую валюту, надеемся, тоже спросит.

расспросить его о младшем сыне: « ». Про единую валюту, надеемся, тоже спросит. Управделами президента Виктор Шейман доложил Лукашенко об итогах года. А еще они с президентом обсудили Венский бал , который планируется провести 28 декабря: «Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец независимости — этот огромный зал торжественных церемоний».

Лукашенко об итогах года. А еще они , который планируется провести 28 декабря: «Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец независимости — этот огромный зал торжественных церемоний». В Беларуси пройдет еще одна амнистия . Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году амнистия была приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

. Александр Лукашенко подготовить законопроект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году амнистия была приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Институт «Минскпроект» разработал шесть эскизных проектов Национального выставочного центра, который президент предложил построить возле «Экспобела» в 2021 году. Самым удачным считается вариант «Васильковое небо» . Посмотрите , что за он.

. , что за он. Задержана самая крупная партия героина в истории страны — 550 килограммов нашли в стене складского помещения в Заводском районе Минска. Через границу его собирались перенаправить, спрятав в диваны и матрасы белорусского производства.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Скоро Новый год! Группа Дедов Морозов уже постучалась в окна РНПЦ детской хирургии и доставила подарки маленьким пациентам. Не пропустите статью про дедушек-альпинистов — поверьте, они самые настоящие!

РНПЦ детской хирургии и доставила подарки маленьким пациентам. Не пропустите про дедушек-альпинистов — поверьте, они самые настоящие! Перед Новым годом принято подводить итоги. У Национального аэропорта они впечатляющие. Впервые он принял за год пять миллионов пассажиров . Счастливчиком оказался Андрей Прокопчик, который прилетел из Франкфурта. А сегодня своего четырехмиллионного пассажира встречает «Белавиа». Поздравляем!

. Счастливчиком Андрей Прокопчик, который прилетел из Франкфурта. А сегодня своего четырехмиллионного пассажира встречает «Белавиа». Поздравляем! Вспоминаем трагедию в Миорах , где полвека назад бешеный волк забегал в деревни возле леса и набрасывался на всех на своем пути. Хищник покусал не менее 25 человек, 19 из них получили тяжелые травмы. Местные этот ужас помнят до сих пор.

, где возле леса и набрасывался на всех на своем пути. Хищник покусал не менее 25 человек, 19 из них получили тяжелые травмы. Местные этот ужас помнят до сих пор. Наш проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства, продолжает история Димы . Он начал принимать наркотики в 13 лет. Сейчас ему 20, и за плечами уже полтора года трезвой жизни.





39-летний Ахмет Санья — преподаватель йоги в минской студии . В Беларусь он приехал из Сенегала вслед за женой, тоже учителем йоги Надеждой Синькевич. «Мало того, что жена белая, так еще из бедной страны!» — шутит она. Почитайте, как иногда интересно складывается у людей жизнь.

. В Беларусь он вслед за женой, тоже учителем йоги Надеждой Синькевич. «Мало того, что жена белая, так еще из бедной страны!» — шутит она. Почитайте, как иногда интересно складывается у людей жизнь. Сосудистый хирург продолжает отвечать на вопросы читателей. Иван Климчук рассказывает, как победить наследственность и почему не стоит отказываться от сала . Оно, говорит, оказывает благотворное влияние на липидный профиль крови, на состояние волос и ногтей, кожи, на настроение.

на вопросы читателей. Иван Климчук рассказывает, как победить наследственность и . Оно, говорит, оказывает благотворное влияние на липидный профиль крови, на состояние волос и ногтей, кожи, на настроение. Увлекательный процесс проходит в Витебске. В суде по делу экс-главы Браславского райисполкома Владимира Драневского и его жены, работавшей начальником отдела экономики, Елены Драневской, экс-управделами ведомства рассказала, что на выборы ей приходилось тратить свои деньги. Она лично заложила 2 тысячи рублей. Из них потом вернули только тысячу.

О СПОРТЕ

Минское «Динамо» проиграло десятый матч подряд в КХЛ. «Зубры» вели 3:0 в третьем периоде, но все равно уступили в гостях хабаровскому «Амуру» — 3:4. Лучший бомбардир минского «Динамо» Тему Пулккинен, забросивший 17 шайб в 32 матчах нынешнего сезона, близок к уходу из клуба.





20-летний белорусский футболист переходит в ЦСКА. Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским клубом . В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место.

в ЦСКА. Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин . В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место. УЕФА назвал лучшие клубы в истории Лиги чемпионов. БАТЭ оказался выше «Манчестер Сити».

Все новости понедельника, 23 декабря

И напоследок. Католическое Рождество встретим с дождем и туманом, зато температура будет до +7. А вот в Новый год есть шансы на снег — к выходным похолодает . Приятных вам предпраздничных хлопот! А всем, кто отмечает 25-го, желаем светлого семейного торжества. Пусть все у вас будет хорошо!

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