Единая валюта, пропажа камер на дорогах, Деды Морозы-альпинисты и польза от сала - все за вчера

Мы тут заметили интересное: с дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. С 19 декабря их больше не выставляют. За три дня до исчезновения видеофиксацию раскритиковал Александр Лукашенко. Думаете, есть связь или просто совпадение? В ГАИ говорят, что мобильные датчики не выставляют, потому что проводится ревизия дорожных знаков (а не то, что все подумали).
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Российский премьер шокирует очередным громким заявлением. Дмитрий Медведев сообщил, что вся возможная дальнейшая дополнительная поддержка будет оказываться Беларуси только тогда, когда все дорожные карты по интеграции будут исполнены. Вот, например, не согласована 31-я карта, в которой, по его словам, речь о единой валюте (!) и эмиссионном центре.
Тем временем первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой говорит, что страны в ближайшие три дня завершат согласование всего пакета интеграционных дорожных карт. Очень интересно, что все-таки с валютой делать будут.
А главред российского «Эха Москвы», которому Лукашенко обещал интервью, планирует расспросить его о младшем сыне: «Как этот мальчик, который растет под прожекторами, какое влияние психологическое он оказывает на президента». Про единую валюту, надеемся, тоже спросит.
Управделами президента Виктор Шейман доложил Лукашенко об итогах года. А еще они с президентом обсудили Венский бал, который планируется провести 28 декабря: «Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец независимости — этот огромный зал торжественных церемоний».
В Беларуси пройдет еще одна амнистия. Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году амнистия была приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Институт «Минскпроект» разработал шесть эскизных проектов Национального выставочного центра, который президент предложил построить возле «Экспобела» в 2021 году. Самым удачным считается вариант «Васильковое небо». Посмотрите, что за он.
Задержана самая крупная партия героина в истории страны — 550 килограммов нашли в стене складского помещения в Заводском районе Минска. Через границу его собирались перенаправить, спрятав в диваны и матрасы белорусского производства.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
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Перед Новым годом принято подводить итоги. У Национального аэропорта они впечатляющие. Впервые он принял за год пять миллионов пассажиров. Счастливчиком оказался Андрей Прокопчик, который прилетел из Франкфурта. А сегодня своего четырехмиллионного пассажира встречает «Белавиа». Поздравляем!
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20-летний белорусский футболист переходит в ЦСКА. Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским клубом. В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место.
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И напоследок. Католическое Рождество встретим с дождем и туманом, зато температура будет до +7. А вот в Новый год есть шансы на снег — к выходным похолодает. Приятных вам предпраздничных хлопот! А всем, кто отмечает 25-го, желаем светлого семейного торжества. Пусть все у вас будет хорошо!
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