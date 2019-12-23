﻿ Чем опасен снюс?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем опасен снюс?

24.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Вредные привычки – явление, к сожалению, весьма распространенное. Производители табачной продукции предлагают все новые и небезопасные варианты. Одним из современных изделий является снюс.

Чем опасен снюс?

Это жевательный табак, придуманный в Швеции. Вещество относится к бездымным продуктам и его не требуется поджигать – в этом заключается основное отличие от сигарет. Для достижения эйфории достаточно поместить за щеку или под верхнюю губу и начинать рассасывать, именно поэтому шведский снюс нередко именуют сосательным табаком.

Хотя изготовители называют его безвредной заменой сигарет, врачи это утверждение опровергают. И не без оснований. Никотин в его любом виде отрицательно влияет на рецепторы мозга и формирует быстрое развитие зависимости. У человека возникает привыкание. С помощью слюны опасные вещества некурительной смеси попадают в желудок, провоцируя спазмы мышц. В итоге нарушается впитываемость стенок этого органа. Как следствие, возникают проблемы с усвоением пищи и полезных веществ, которые покидают организм в непереработанном виде.

Есть риск развития злокачественных патологий и прочих опасных нарушений. Снюс оказывает непосредственное воздействие на слизистые покровы, приводит к поражению тканей и формированию язвенных дефектов. Многие люди с такой привычкой глотают слюну, что провоцирует раздражение желудка. Исследования доказывают, что если сглатывать слюну при употреблении крепкого табака, в течение часа у человека появятся признаки отравления. К ним относят озноб, тошноту, рвоту. В такой ситуации пострадавшему нужно обязательно оказать помощь. Кроме того, возрастает риск патологий сердца – инсультов и инфарктов. Это обусловлено высоким объемом канцерогенов и солей в составе продукта.

Если вовремя не избавиться от пагубной привычки, есть риск развития абстинентного синдрома. При полном отказе от снюса возникают симптомы, напоминающие выход из запоя. Больному сложно контролировать свое состояние. У него начинают дрожать руки, тело покрывается потом, увеличивается температура, появляется тошнота. И в таком случае выход один – медицинское учреждение.

Особенно опасен снюс для растущего организма. Если подросток будет продолжать закидывать табак, справиться с пагубной привычкой будет значительно сложнее. Снюс – достаточно опасный вид табака, который представляет опасность для здоровья и вызывает сильную зависимость. Потому перед тем как его использовать, стоит сильно задуматься, ведь справиться с этой привычкой может быть очень непросто.

Галина ХАЦУЛЁВА

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вредные привычки – явление, к сожалению, весьма распространенное. Производители табачной продукции предлагают все новые и небезопасные варианты....
 
Новости дня
Новости общества
 
Единая валюта, пропажа камер на дорогах, Деды Морозы-альпинисты и польза от сала - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика