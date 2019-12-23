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В торговом центре DiaMond City откроется новый «МакДональдс»
24.12.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске откроется новый «МакДональдс». На этот раз — в торгово-развлекательном центре DiaMond City.
Новый ресторан «МакДональдс»
Откроется ресторан в 13.00, при покупке на сумму от трех рублей сегодня там будут
Появление нового объекта позволит расширить и ускорить работу сервиса «МакДоставка» в Малиновке.
Нынешний «МакДональдс» — 15-й в Минске и 18-й в Беларуси. Предыдущий ресторан сети в столице (с «МакКафе» и драйвом)
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Новый ресторан «МакДональдс» появится в DiaMond City, на пересечении кольцевой и улицы Громова. Новый объект общепита будет работать с 10 до 22 часов.
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