В торговом центре DiaMond City откроется новый «МакДональдс»

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске откроется новый «МакДональдс». На этот раз — в торгово-развлекательном центре DiaMond City.



Торговый центр DiaMond. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новый ресторан «МакДональдс» появится в DiaMond City, на пересечении кольцевой и улицы Громова. Новый объект общепита будет работать с 10 до 22 часов.

Откроется ресторан в 13.00, при покупке на сумму от трех рублей сегодня там будут дарить чизбургер.

Появление нового объекта позволит расширить и ускорить работу сервиса «МакДоставка» в Малиновке.

Нынешний «МакДональдс» — 15-й в Минске и 18-й в Беларуси. Предыдущий ресторан сети в столице (с «МакКафе» и драйвом) открылся больше года назад в Чижовке.