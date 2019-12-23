Знаете, сколько шествий Дедов Морозов будет в этом году в Могилеве? Еще и лазерное шоу обещают

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в этом году будет шесть (!) шествий Дедов Морозов. Так сказочные персонажи будут отсчитывать дни до Нового года, пишет Mogilevnews.by. Под духовой оркестр!



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Каждый день с 25 по 30 декабря, в 17.00, колонна будет стартовать с улицы Ленинской, проходить по площади Звезд и с нее сворачивать к торговому центру «Атриум». На этой площадке с 25 по 30 декабря будет проходить флешмоб под названием «До Нового года осталось…».

В программе также — лазерное шоу, которое будет проходить все эти дни.

Программу всех новогодних мероприятий в Могилеве смотрите тут .