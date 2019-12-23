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Знаете, сколько шествий Дедов Морозов будет в этом году в Могилеве? Еще и лазерное шоу обещают
24.12.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в этом году будет шесть (!) шествий Дедов Морозов. Так сказочные персонажи будут отсчитывать дни до Нового года,
Каждый день с 25 по 30 декабря, в 17.00, колонна будет стартовать с улицы Ленинской, проходить по площади Звезд и с нее сворачивать к торговому центру «Атриум». На этой площадке с 25 по 30 декабря будет проходить флешмоб под названием «До Нового года осталось…».
В программе также — лазерное шоу, которое будет проходить все эти дни.
Программу всех новогодних мероприятий в Могилеве
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Колонна сказочных персонажей будет проходить по одному и тому же маршруту каждый день в 17.00.
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