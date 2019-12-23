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Знаете, сколько шествий Дедов Морозов будет в этом году в Могилеве? Еще и лазерное шоу обещают

24.12.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в этом году будет шесть (!) шествий Дедов Морозов. Так сказочные персонажи будут отсчитывать дни до Нового года, пишет Mogilevnews.by. Под духовой оркестр!


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Каждый день с 25 по 30 декабря, в 17.00, колонна будет стартовать с улицы Ленинской, проходить по площади Звезд и с нее сворачивать к торговому центру «Атриум». На этой площадке с 25 по 30 декабря будет проходить флешмоб под названием «До Нового года осталось…».

В программе также — лазерное шоу, которое будет проходить все эти дни.

Программу всех новогодних мероприятий в Могилеве смотрите тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Колонна сказочных персонажей будет проходить по одному и тому же маршруту каждый день в 17.00.
 
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