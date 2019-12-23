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В Минской области проходит акция по профилактике неинфекционных заболеваний

24.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Главными целями акции являются профилактика неинфекционных заболеваний: инсультов, инфарктов, сахарного диабета, бронхолегочных заболеваний; повышение информированности населения о факторах, неблагоприятно влияющих на здоровье: злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и низкая физическая активность; коррекция поведения населения в пользу выбора ЗОЖ. Мероприятия будут проводиться во всех учреждениях здравоохранения Минской области.

По информации Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в эти дни будут работать более 30 информационных площадок. Они откроются в местах массового пребывания людей: торговых, культурно-развлекательных и спортивных центрах.

Врачи вместе с волонтерами районных организаций Красного Креста организуют осмотр и консультацию по вопросам ЗОЖ. Любой желающий сможет узнать не только свое давление, рост и вес, но и уровень глюкозы в крови.

Кроме того, во всех учреждениях здравоохранения области пройдут дни открытой информации для населения с консультациями врачей-специалистов. Будут работать горячие телефонные линии. В том числе будут распространять памятки и плакаты о ЗОЖ, транслировать информацию о вреде курения и низкой физической активности.

Организаторами акции выступают главное управление по здравоохранению Миноблисполкома и Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

http://www.minsk-region.gov.by

 
 
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С 23 по 30 декабря в Минской области проведут акцию по профилактике неинфекционных заболеваний «Экспресс «Здоровье» в Новый год».
 
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