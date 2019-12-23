Коррупция или провокация? За что судят мэра Жодино, которого поддерживают жители города

Источник материала: Tut.by

Бывшего председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарого называли уверенным и решительным руководителем. Говорят, пока работал, спуску никому не давал. Второй год он находится в следственном изоляторе. В суде он единственный фигурант, которого содержат в клетке, еще двое — не под стражей. Шарого обвиняют в том, что за взятки он лоббировал интересы компаний, которые планировали построить в городе две многоэтажки, а еще без конкурса передал «нужной» фирме ремонт двух школ, чем нанес ущерб бюджету — почти 40 тысяч рублей.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На слова прокурора обвиняемый реагирует эмоционально, из клетки то и дело доносится: «Что за бред?» Свою вину Юрий Шарый в суде не признал и заявил, что оперативники оказывали на него психологическое давление.

«Выводы после трагедии в Краснопольской школе не сделаны»

Гособвинителем по делу выступает прокурор Юрий Шерстнев, известный по делам о взяточничестве. Свою речь в судебных прениях он начал с того, что «коррупция — это ржавчина, которая разъедает государственный аппарат». Несмотря на этот общеизвестный факт, а также на то, что при ремонте учреждений образования должен быть повышенный контроль глава Жодино Юрий Шарый, как отметил гособвинитель, привлек организации, которые не имели права проводить такие работы. Речь идет о ремонте кровли в средних школах № 1 и № 2.



Юрий Шерстнев представлял гособвинение по делу бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Выводы после трагедии в январе 2004 года в Краснопольской средней школе не сделаны, — заключил прокурор. Речь идет об обрушении крыши в спортивном зале, тогда погиб учитель физкультуры и 10-классник.

По версии следствия, Юрий Шарый незаконно привлек к ремонту в первой и второй школах фирму «Автотехностройинвест», где директором был знакомый мэра Владимир Максимович.

— Как заявил один из свидетелей, после этого «все сразу пошло не так», — отметил прокурор. — В кратчайшие сроки по указанию Шарого капитальный ремонт кровли был оформлен как текущий, к ремонту допустили организацию, которая не имела права проводить такие работы.

На ремонт выделили 952 млн рублей (это 95 200 деноминированных рублей).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Гособвинитель подчеркнул, что вопрос о проведении конкурса по выбору организации, которой доверят ремонт, даже не рассматривался. Более того, у фирмы Максимовича не было достаточно средств на оплату работы строителей, поэтому компании выделили сорокапроцентный аванс, что не было предусмотрено договором. Не было и своей техники — мэр, как отмечено в обвинении, приказал директору местного ЖКХ дать оборудование на безвозмездной основе, без оформления путевых листов. Также в ремонте была задействована фирма «102 плюс», с которой «Автотехностройинвест» заключил договор. У нее тоже не было допуска для работы на таком объекте, но это, как заявил прокурор, выяснилось уже после ремонта.

— В результате при демонтаже была нарушена технология, — отметил Юрий Шерстнев. — После дождя произошло затекание, были повреждены потолки.

По словам прокурора, устранить недостатки должен был исполнитель, но, по предложению главы города, Максимовичу решили помочь из бюджета. В актах записали, что затопление произошло в другой период. Кстати, директором школы № 1 является супруга обвиняемого.

В итоге, по мнению гособвинителя, действиями Шарого, которые трактуются как превышение власти или служебных полномочий (ч.3 ст. 426 УК), был нанесен ущерб — 39 700 рублей, эта сумма фигурирует в иске против обвиняемого.

Замолвил слово за бизнесмена, у которого на год хотели забрать «права»

Юрий Шерстнев отдельно остановился на двух эпизодах, в которых бывший руководитель города, по мнению гособвинителя, незаконно вмешался в работу органов внутренних дел.

Первый раз Юрий Шарый вступился за сына Максимовича, он тоже участвовал в ремонтных работах. Когда стало известно, что за нарушение правил дорожного движения Артема Максимовича хотят на год лишились водительских прав, глава города позвонил начальнику местного ГАИ и попросил решить вопрос только штрафом. В деле имеется запись разговора, чиновник не называет полностью фамилию нарушителя, понимая, что его могут прослушивать. Прокурор подчеркнул, что у Максимовича-младшего в копилке было 49 административных правонарушений, в том числе грубые обгоны, водитель ранее покидал место ДТП, а также уже лишался права на управление автомобилем. Имея перед глазами такое досье, начальник ГАИ постановил: штраф и лишение водительских прав на 3 месяца. После этого Шарый, по словам прокурора, позвонил начальнику и с использованием нецензурных выражений пообещал ему, что раз тот ослушался его, работать он в Жодино больше не будет. Глава города звонил и начальнику ГОВД, передавая те же угрозы в адрес его подчиненного.



Фото: скриншот видео ctv.by

Второй эпизод — задержание знакомого Шарого, который переходил дорогу в неположенном месте и попался на глаза сотрудникам Департамента охраны. Нарушитель пожаловался главе города, а тот тут же позвонил начальнику Департамента и приказал пешехода отпустить. Вскоре мужчину доставили туда же, где его задержали. В суде пешеход просил прощения у экс-чиновника за то, что подставил его, но данный факт зафиксирован в обвинении.

Также, по утверждению гособвинителя, Юрий Шарый как чиновник незаконно привлекал к работе в своем загородном доме сотрудников фирмы Владимира Максимовича. Люди делали ремонт на приусадебном участке главы города, но им за это дополнительно не платили, зарплату они получали от Максимовича. Прокурор посчитал, что бывший чиновник таким образом сэкономил более 8 тысяч рублей.

«Считал себя отцом и мужем города, хотел помочь каждому»

Бывший председатель горисполкома в суде заявил, что не признает себя виновным в превышении власти. Его адвокат подчеркнула, что Юрий Шарый не оказывал никакого влияния на конкурсную комиссию отдела образования, которая и должна была выбрать организацию для ремонта. Более того, он даже не знал, что никакого конкурса на самом деле не проводилось.



По признанию горожан, с приходом Юрия Шарого в горисполком Жодино из серого промышленного города превратился в яркий город, где местным жителям есть, где отдохнуть. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Защитник настаивает, что у обвиняемого был добрый умысел — привести в порядок две школы до начала учебного года. То, что крыша протекает, знали все и давно. Вопрос поднимался на селекторном совещании при участии губернатора Минской области и представителей МЧС. Шарый, по убеждению адвоката, проявил смелость и решительность — несмотря на все ограничения, было принято решение в кратчайшие сроки провести ремонт. Защита ссылается на результаты проверки Комитета госконтроля, который не установил вину главы города.

— Юрий Александрович считал себя отцом, мужем города, — подчеркнула адвокат. — Он может быть, был даже чрезмерно доступен, потому что хотел помочь каждому.



Тот самый загородный дом семьи Юрия Шарого. Сейчас дом под арестом. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «дружбы» с Максимовичем и его сыном, то по словам адвоката, Юрий Шарый познакомился с ним незадолго до начала ремонта в школе. Вопросами ремонта и благоустройства загородного дома занималась супруга чиновника. Увидев хорошего работника в своей школе, она пригласила его на подработку. Шарый и его защита настаивают, что со всеми рабочими семья всегда рассчитывалась.

Бизнесмены помогли оперативникам

Кроме Юрия Шарого, по делу проходит еще двое обвиняемых — Геннадий Шибко (обвиняется в посредничестве при получении взятки) и Наталья Товкач (обвиняется в посредничестве в даче взятки).



Наталья Товкач работает в бизнесе, связанным с недвижимостью более 20 лет. Фото: Феликс Сиваков, realt.by

По версии следствия, Товкач помогала инвесторам выиграть аукцион для многоэтажной жилой застройки в Жодино. Ей, в свою очередь, помогал Шибко, который дружил с главой города. Роль Шарого была в том, чтобы «нужные» инвесторы получили землю под застройку и чтобы в итоге дома были повыше — в одном из случаев высоту подняли с пяти до семи этажей.

Как стало известно о коррупционной схеме? По словам прокурора, сотрудники ГУБОПиК МВД зафиксировали звонок между Товкач и директором строительной компании, в разговоре Наталья Михайловна заметила, что пора передавать деньги чиновнику, иначе возникнут проблемы с реализацией проекта. Дальше оперативники вышли на бизнесмена и предложили ему сотрудничество — нужно было признать, что Товкач и Шибко подстрекают его к даче взятки и помочь изобличить нарушителей закона. Бизнесмен дал добро и получил от правоохранителей 10 тысяч долларов, которые он должен был передать Наталье Товкач, номера купюр были записаны и сфотографированы.

Обвиняемая сумму приняла, оставила себе в качестве вознаграждения 1 тысячу долларов, остаток передала Шибко. Тот, в свою очередь, за свои услуги оставил себе 2 тысячи долларов, а 7 тысяч принес мэру. По данным следствия, деньги он передавал около цирка в Минске, за товарищами уже велось оперативное наблюдение.

Вскоре Наталья Михайловна получила от бизнесмена второй транш — снова 10 тысяч долларов. На этот раз оперативники ее задержали и предложили сотрудничество уже ей. Женщина чистосердечно раскаялась и пообещала помочь выявить других фигурантов преступления. Она передала Шибко те самые 10 тысяч, из которых 5 тысяч он привез Шарому в агрогородок, где тот жил с семьей. Вскоре Геннадия Шибко задержали. У Юрия Шарого в доме долго проводили обыск, на следующий день деньги нашли в курятнике. И тоже задержали. По версии следствия, бывший глава города также принял около 7 тысяч долларов в интересах еще одного застройщика, и снова через посредника Шибко. С октября 2018 года экс-чиновник находится в СИЗО. Кроме превышения власти, ему вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 УК).

Гособвинитель считает, что вина Юрия Шарого доказана полностью — аудио и видеозаписями, которые проводились в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также показаниями свидетелей, взяткодателей, других обвиняемых и документами, собранными по делу. Прокурор запросил для Юрия Шарого наказание в виде 8 лет лишения свободы.

С учетом того, что при обыске у Шарого и его родственников было изъято 8200 долларов, обвиняемый, по мнению прокурора, должен вернуть 10 700 долларов как незаконно полученный доход. Иск против Шибко гособвинитель отозвал — у него при обыске задержали 7100 долларов. Наталья Товкач во время судебного процесса вернула ту самую тысячу долларов, которую получала за свое посредничество.

Юрий Шарый в суде заявил, что вину не признает, а все признательные показания, которые он дал в ходе предварительного следствия, — результат психологического давления со стороны сотрудников ГУБОПиК МВД. По данному заявлению была назначена проверка , но Юрий Шерстнев заявил, что данный факт не подтвердился.

Шарый говорит, что брал у Шибко деньги, но как возврат долга его сыну, никаких взяток за содействие каким-либо фирмам не было. Более того, обвиняемый и его защита настаивают, что доказательства в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены с нарушениями.

Наталья Товкач вину признала полностью. По словам ее адвоката, «нелепая случайность привела Наталью Михайловну на скамью подсудимых»:

— Она не просто формально раскаялась, это было деятельное раскаяние с начала возбуждения уголовного дела… Товкач добровольно сообщила в Следственный комитет о совершении ею преступления, а также написала заявление в ГУБОП о привлечении к ответственности Шибко и Шарая за подстрекательство к даче взятки.

Гособвинитель с учетом смягчающих обстоятельств запросил для Натальи Толкач 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (т.н. «домашняя химия»).

— Большой респект представителю гособвинения, который облегчил мою работу в этой части, — подчеркнула адвокат, имея в виду наказание, не связанное с реальным лишением свободы. — Высокий суд, и я надеюсь, вы внемлете нашей просьбе по той простой причине, что она (Товкач) — женщина.

Коррупция или провокация?

Для Геннадия Шибко прокурор запросил более суровое наказание — 5 лет лишения свободы. Адвокат фигуранта считает, что его подзащитный должен быть оправдан, поскольку действия оперативных работников больше походили на провокацию.

Когда Товкач позвонила представителю строительной компании, тот не намеревался ничего платить (у него были вопросы по тому, как прошел аукцион — ожидал более выгодных условий). Однако когда оперативники предложили бизнесмену «сотрудничество», дело пошло. Более того, правоохранители не остановились на одном эпизоде, а передали бизнесмену дважды 10 тысяч долларов.

— То есть не пресекли преступление, а искусственно создали его и довели до конца, — отметил защитник.

Также адвокат Геннадия Шибко не согласен с квалификацией обвинения: Товкач обвиняют в посредничестве при даче взятки (ч.6 ст. 16 к ст. ч.2 ст. 431 УК), а Шибко — при подобных, убежден защитник, обстоятельствах — в посредничестве в получении взятки (ч.6 ст. 16 к ч.3 ст. 430 УК), здесь санкция гораздо выше.

В случае признания вины адвокат просит суд переквалифицировать обвинение и назначить Шибко наказание, не связанное с лишением свободы. Защитники Шарого и Шибко обращают внимание на проблемы со здоровьем фигурантов, отмечая, что колония им здоровья не прибавит.



В защиту бывшего главы города выступили верующие прихода храма иконы Божией Матери «Избавительница». По словам иерея Иоанна Тютюнникова, горожане молятся за Юрия Шарого. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За делом экс-мэра Жодино, заявила его адвокат, следит буквально весь город. Еще до начала процесса TUT.BY писал , что местные жители поддерживают Юрия Шарого, отмечают, что он был инициативным и смелым руководителем, город при нем заметно похорошел, был налажен диалог между властью и бизнесом.

— Его поддерживает весь город, более 50 тысяч человек, мы передали целый том заявлений, и надеемся, они будут рассмотрены, — сказала защитник. — У Юрия Шарого — фантастический авторитет. Никогда в своей жизни я не сталкивалась с таким объемом личности. В горисполкоме о нем говорили: даже если накричит, находит в себе силы подойти и извиниться. Эта черта в нем меня особенно трогает.

Ожидается, что на этой неделе Юрий Шарый и другие обвиняемые выступят в суде с последним словом.