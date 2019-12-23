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У минчанина украли 1700 долларов, которые он прятал от жены в машине

24.12.2019 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию с заявлением о краже обратился минчанин: из бардачка его грузового автомобиля пропали 1700 долларов США. Мужчина прятал там деньги от жены, но их нашел и забрал другой человек. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Деньги у минчанина пропали из грузового автомобиля, на котором он продает фрукты и овощи. Там он хранил крупную сумму в бардачке, чтобы не нашла жена.

Розыск вывел на 34-летнего мужчину, который подрабатывал у потерпевшего грузчиком. Со слов нанимателя, он передал ключи работнику, чтобы тот подменил его на работе.

По версии следствия, фигурант воспользовался случаем и забрал чужие деньги: сначала 200 долларов, потом 1500. Похищенное потратил на собственные нужды.

Идет разбирательство, материалы переданы в Следственный комитет.

 
 
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Подозреваемым оказался его собственный работник.
 
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