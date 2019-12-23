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Предупреждение вместо штрафа. Как Верховный суд предлагает изменить КоАП

24.12.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зачастую вместо штрафа вполне достаточно предупреждения. Это позиция Верховного суда по нижнему пределу санкций, предлагаемых в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Меньше «штрафующих» и предупреждение вместо штрафа

Как рассказал Сукало, Верховный суд был одним из инициаторов проведения совещания у президента по поводу административных правонарушений и изменения КоАП. По его мнению, эта редакция кодекса «не соответствует сегодняшнему дню и требованиям».

— На наш взгляд, там слишком много органов, которые могут составлять административные протоколы — их больше 70. Есть очень много структур и органов, которые налагают административные взыскания, их более 20. Там очень много составов формальных, ненужных, суровых с административной точки правонарушения. Кодекс сам по себе устарел, — отметил председатель.

Он также подчеркнул, что административные процессы ведут не только профессиональные юристы, но и обычные люди, отсюда и невысокое качество протоколов. В качестве примера он привел статистику за прошлый год — из 350 тысяч административных дел по 52 тысячам судами было прекращено производство в связи из-за необоснованного или неправильного составления протоколов.

— Все изменения, которые предлагаются, будут направлены на то, чтобы упростить сам процесс. Все административные правонарушения надо разделить на категории по степени общественной опасности и правовым последствиям. Сократить отдельные органы, которые могут выносить административные взыскания. И сделать в санкциях возможность минимального штрафа, минимального административного ареста, и предупреждение в качестве административного взыскания.

В эфире «Беларусь-1» также озвучили статистику по административным правонарушениям за первые шесть месяцев 2019 года. В первом полугодии она выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было рассмотрено 183 089 дел. На первом месте «распитие спиртных напитков в неположенном месте» — 40 101 нарушение. На втором — «причинение легкого телесного повреждения и иные насильственные действия» — 41 393. На третьем месте «мелкое хулиганство» — 13 158 дел. Затем идет мелкое хищение — 11 592 дел.

Для 60% нарушителей наказанием стал штраф. Почти 15% привлечены к аресту. При этом судами прекращено производство по 24955 делам, что составляет 13,6% от общего количества рассмотренных дел.

«Дорожные правонарушения» — в отдельную группу

Валентин Сукало также считает, что в отдельную группу планируется выделить нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации.

— Все нарушения, которые фиксируются сегодня в таком режиме, в абсолютном большинстве стран не влекут за собой какие-то правовые последствия после уплаты штрафа. Для них нужен какой-то отдельный учет, правовой режим. Их можно выделить от других административных правонарушений. И вообще я думаю, можно значительно сократить количество людей, привлекаемых к административной ответственности.

Напомним, на прошедшем на прошлой неделе совещании Александр Лукашенко раскритиковал «палочно-галочную систему» привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает президент.

Он поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.

 
 
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Валентин Сукало также считает, что в отдельную группу планируется выделить нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации.
 
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