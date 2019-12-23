Могилевский облисполком изучил мнения населения по вопросу качества оказания услуг в учреждениях здравоохранения

Источник материала: Кировец

В период со 2 по 13 декабря 2019 года проведено изучение мнения населения Могилевской области по вопросу качества оказания услуг в учреждениях здравоохранения.

Активность жителей области была достаточно высокой, всего в облисполком поступило 43 обращения.

По словам начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Наиболее активными были жители г. Кричева и Кричевского района, г. Могилева и г. Горки, Глусского и Осиповичского районов, г.Костюковичи и Костюковичского района, Чаусского, Чериковского, Белыничского, Кличевского, Кировского, Мстиславского и Хотимского районов. Также обращения поступили от жителей г.Бобруйска, Быховского и Краснопольского районов.

В ходе проведения «горячей линии» граждане имели возможность высказать свое мнение об организации работы с населением по вопросам оказания медицинских услуг, сообщить о существующих проблемах, а также высказать свои замечания и предложения по улучшению работы в данном направлении.

Наиболее острыми являлись вопросы организации медицинского обслуживания в отдаленных сельских населенных пунктах, недостатка в районных поликлиниках врачей узких специализаций (невролог, невропатолог, кардиолог), изношенности либо отсутствия диагностического оборудования и др.

От жителей г.Кричева за внимательное отношение к пациентам поступили благодарности в адрес врача УЗ «Могилевская областная больница» Протасевича П.В., медицинских работников УЗ «Кричевская центральная районная больница» Плетневой Л.А. и Матвеенковой О.В., заместителя главного врача УЗ «Кричевская центральная районная поликлиника» Тупицыной Е.В. и врача общей практики Останковича К.П.

Также житель Кировского района выразил благодарность заведующему отделением УЗ «Могилевская больница №1» Королевичу А.П. за высокий профессионализм в работе.

Все замечания граждан по качеству предоставляемых услуг учреждениями здравоохранения, а также их предложения по улучшению работы в данном направлении, сформированы в отдельный перечень и по поручению руководства облисполкома направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер по повышению качества оказания услуг в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г.

№2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Работа по изучению мнения населения по качеству предоставляемых услуг в различных сферах облисполкомом будет продолжена, следите за новостями в рубрике «Изучаем мнение населения».

Инна Филиппова, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома.