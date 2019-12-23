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В Беларуси предлагают ограничить торговлю никотиносодержащими смесями
24.12.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси планируется ввести ограничения при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями (жевательные смеси с никотином). Об этом
Запрет на продажу жевательных смесей с содержанием никотина предлагают ввести для несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет; методами открытой выкладки и самообслуживания; в форме разносной торговли, на рынках, с использованием сети Интернет и рядом других.
МАРТ,
Оборот таких изделий в настоящее время законодательством не регулируется.
«Вместе с тем эти изделия весьма популярны, в том числе среди молодежи, и сегмент рынка никотиносодержащих изделий, которые представлены на белорусском рынке как российскими, так и зарубежными производителями, постоянно растет. При этом отдельные производители определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как „снюс“, что является введением потребителя в заблуждение», — отметили в министерстве.
Напомним, с февраля 2015 года в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие).
Но в Беларуси приобрели популярность бестабачная жевательная смесь, но с содержанием никотина. Ее также называют «снюс» (потому что ее принцип употребления аналогичен употреблению снюса). Никотиносодержащая смесь
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Запрет на продажу жевательных смесей с содержанием никотина предлагают ввести для несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет; методами открытой выкладки и...
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