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В Беларуси предлагают ограничить торговлю никотиносодержащими смесями

24.12.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси планируется ввести ограничения при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями (жевательные смеси с никотином). Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Запрет на продажу жевательных смесей с содержанием никотина предлагают ввести для несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет; методами открытой выкладки и самообслуживания; в форме разносной торговли, на рынках, с использованием сети Интернет и рядом других.

МАРТ, как и обещал, уже подготовил проект соответствующего постановления правительства и вынесет его на общественное обсуждение 26 декабря.

Оборот таких изделий в настоящее время законодательством не регулируется.

«Вместе с тем эти изделия весьма популярны, в том числе среди молодежи, и сегмент рынка никотиносодержащих изделий, которые представлены на белорусском рынке как российскими, так и зарубежными производителями, постоянно растет. При этом отдельные производители определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как „снюс“, что является введением потребителя в заблуждение», — отметили в министерстве.

Напомним, с февраля 2015 года в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие).

Но в Беларуси приобрели популярность бестабачная жевательная смесь, но с содержанием никотина. Ее также называют «снюс» (потому что ее принцип употребления аналогичен употреблению снюса). Никотиносодержащая смесь свободно продается в специализированных, сетевых и онлайн-магазинах. При этом зафиксированы случаи, когда после употребления этих смесей подросткам становилось плохо.

 
 
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Запрет на продажу жевательных смесей с содержанием никотина предлагают ввести для несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет; методами открытой выкладки и...
 
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