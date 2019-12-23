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Дерутся и шумят. Бар в центре Гродно получил последнее предупреждение
24.12.2019 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бару на Кирова в Гродно могут ограничить время работы из-за нарушений порядка,
В горисполком поступили жалобы от жителей улиц Кирова и Городничанской, которые недовольны поведением посетителей бара на Кирова. Люди говорят, что пьяные клиенты ночью дерутся на улице и мешают людям спать.
По данным милиции, возле бара уже совершено более 70 правонарушений — пьяные посетители начинают выяснять отношения друг с другом.
Милиция предлагает ограничить работу заведения до 23 часов, в то время как сейчас бар открыт до 3 часов ночи, а по пятницам и субботам — до 6 утра.
Пока с директором питейного заведения ограничились беседой, дали время навести порядок и посоветовали организовать охрану, которая бы следила за посетителями не только внутри здания, но и на улице. Если правонарушения продолжатся, работу бара ограничат.
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Бару на Кирова в Гродно могут ограничить время работы из-за нарушений порядка.
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