Дерутся и шумят. Бар в центре Гродно получил последнее предупреждение

Источник материала: Tut.by

Бару на Кирова в Гродно могут ограничить время работы из-за нарушений порядка, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото носит иллюстративный характер. Ольга Шукайло, TUT.BY

В горисполком поступили жалобы от жителей улиц Кирова и Городничанской, которые недовольны поведением посетителей бара на Кирова. Люди говорят, что пьяные клиенты ночью дерутся на улице и мешают людям спать.

По данным милиции, возле бара уже совершено более 70 правонарушений — пьяные посетители начинают выяснять отношения друг с другом.

Милиция предлагает ограничить работу заведения до 23 часов, в то время как сейчас бар открыт до 3 часов ночи, а по пятницам и субботам — до 6 утра.

Пока с директором питейного заведения ограничились беседой, дали время навести порядок и посоветовали организовать охрану, которая бы следила за посетителями не только внутри здания, но и на улице. Если правонарушения продолжатся, работу бара ограничат.