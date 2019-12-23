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Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

24.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Поздравить ребят пришли председатель Борисовской районной организации РОО "Белая Русь" Владимир Васильев и сотрудники газеты "Адзiнства".

Веселье - здесь!

Не теряйте хорошего настроения и будьте здоровы!

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

Детей педиатрического отделения Борисовской ЦРБ поздравили с Новым годом

 
 
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Прямо сейчас Дед Мороз вместе со Снегурочкой, Мышонком, забавной Зеброй и Снежной бабой поздравляет юных пациентов педиатрического отделения УЗ "Борисовская ЦРБ".
 
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