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В Витебске судят 76-летнюю женщину, которая 20 лет получала две пенсии

24.12.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Витебска рассматривает уголовное дело 76-летней горожанки, которая почти 20 лет получала две пенсии. Подробности рассказывает vitebsk.biz. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Обвиняемая родилась в одной из деревень Городокского района. Женщине — 76 лет, она вдова.

Следствие установило, что женщина почти 20 лет получала пенсию за выслугу лет, используя заведомо подложные документы: представление колхоза «Красный Октябрь» Городокского района для назначения пенсии, рукописную копию трудовой книжки, справку о зарплате за время работы в колхозе, справку из яслей-сада № 17 Ленинабада (город в Таджикской СССР, сейчас — Худжанд) о периоде работы воспитателем. Однако в этих организациях женщина не работала.

В 1995 году обвиняемая предоставила эти документы в отдел соцзащиты населения Слонимского горисполкома и заполнила заявление о назначении пенсии за выслугу лет.

В 1999 году пенсионерка переехала в Витебск. Здесь она также написала заявление на выплату пенсии. Более того, указала в документах, что другие выплаты не получает. Ей начислили еще одну пенсию, и женщина регулярно получала ее практически 20 лет.

Сумма незаконных выплат составила более 32 тысяч рублей.

На суде женщина рассказала, что после школы работала в колхозе «Красный Октябрь», но тогда у нее еще не было паспорта. Потом уехала в Таджикистан, на родину вернулась в 1991 году. В Таджикистане у нее была недвижимость, но в Беларусь после распада СССР она вернулась ни с чем. Работы и прописки в деревне у нее не было. Жила и трудилась где придется. Некоторое время проживала в Слониме у зятя. Там и обратилась к властям для назначения пенсии.

После переезда в Витебск гражданства и прописки у женщины не было. Но она смогла устроиться в ясли-сад ночной няней. Позже сад закрылся, и она устроилась в другой, где проработала вначале няней, а потом воспитателем до 2002 года.

На 1995 год у женщины не было 25 лет необходимого стажа для получения пенсии за выслугу лет. Обвиняемая это подтвердила.

Женщина сообщила, что пенсии она получала на карточку. Но сколько раз в месяц, внятно не ответила: «Может, один». Пенсионерка осознавала, что делает. Но, по ее словам, не знала, как отказаться от незаконных денег. Отдавала их церкви, ездила в паломнические поездки.

На суде обвиняемая сообщила, что «расплачивается» за то, что сделала: у нее обострились хронические болезни, есть онкологическое заболевание.

Сейчас пенсионерка живет в витебской квартире сестры вместе с племянницей.

Прокурор зачитала явку с повинной пенсионерки, а также протокол, согласно которому при обыске в квартире не обнаружили никакого имущества, принадлежащего обвиняемой.

Племянница обвиняемой сообщила суду, что не знала о том, что ее тетя получала две пенсии. Она подтвердила, что у родственницы нет сбережений и что деньги она относила в церковь и ездила в паломнические поездки. По ее словам, в январе тетю ждет повторная операция в онкодиспансере.

Процесс продолжается.

 
Теги: Витебск
 
 
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Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
 
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