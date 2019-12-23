На площади Ленина в Гомеле открывается резиденция Деда Мороза

Источник материала: Tut.by

25 декабря в Гомеле на площади Ленина открывается резиденция Деда Мороза.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой и сказочными персонажами ждут гостей в своем домике ежедневно до 7 января с 13.00 до 16.00. А также на старый Новый год — 13 января.

Кроме этого на центральной площади будут организованы новогодние концертно-развлекательные программы.