|
Синоптики рассказали, когда на Пинщину придёт похолодание
24.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Метеорологи сообщили, что к концу недели западными и северо-западными ветрами на территорию страны начнет поступать более холодный воздух с севера Скандинавии, и температурный фон начнет постепенно понижаться. В выходные дни будут преобладать слабые морозы, а осадки будут выпадать в виде снега.
Так, в предстоящее Рождество ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди, местами сгустится слабый туман. Температура воздуха в течение суток составит от 2 до 7 градусов выше нуля.
В четверг, 26 декабря, усилятся осадки, дождь перейдет в мокрый снег, а температура несколько понизится. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер изменится на северо-западный, порывистый. Воздух в течение суток прогреется до 0…+5 градусов.
Похолодание придет на территорию Пинщины в пятницу, 27 декабря. Синоптики обещают, что местами пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Порывы северо-западного ветра достигнут 12 м/с. А температура воздуха в течение суток составит -2…+3 градуса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)