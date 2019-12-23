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Синоптики рассказали, когда на Пинщину придёт похолодание

24.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Синоптики рассказали, когда на Пинщину придёт похолодание
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и района наблюдалась очень теплая с дождем погода. Среднесуточная температура воздуха составила +5ºС, что на 8 градусов выше средних многолетних значений.

Метеорологи сообщили, что к концу недели западными и северо-западными ветрами на территорию страны начнет поступать более холодный воздух с севера Скандинавии, и температурный фон начнет постепенно понижаться. В выходные дни будут преобладать слабые морозы, а осадки будут выпадать в виде снега.

Так, в предстоящее Рождество ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди, местами сгустится слабый туман. Температура воздуха в течение суток составит от 2 до 7 градусов выше нуля.

В четверг, 26 декабря, усилятся осадки, дождь перейдет в мокрый снег, а температура несколько понизится. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер изменится на северо-западный, порывистый. Воздух в течение суток прогреется до 0…+5 градусов.

Похолодание придет на территорию Пинщины в пятницу, 27 декабря. Синоптики обещают, что местами пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Порывы северо-западного ветра достигнут 12 м/с. А температура воздуха в течение суток составит -2…+3 градуса.

 
 
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> Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска...
 
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