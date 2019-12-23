В Речице за истязание собственных детей в отношении женщины возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Жительница Речицы истязала детей. Сначала этот факт остался безнаказанным, но потом в дело вмешалась прокуратура — и в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Об инциденте, который произошел еще в апреле 2019 года, рассказала на совещании в Гомеле старший помощник прокурора Гомельской области по надзору за исполнением законодательства о профилактике преступлений и правонарушений Татьяна Жизневская.

Пока подробности не разглашаются. Известно лишь, что Речицкий ОВД проводил по факту умышленного причинения женщиной телесных повреждений в виде термических ожогов своим детям 12 и 10 лет — но вскоре прекратил ее.

Однако прокурор района отменил милицейское постановление и возбудил в отношении матери уголовное дело за истязание.