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В Речице за истязание собственных детей в отношении женщины возбудили уголовное дело
24.12.2019 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Речицы истязала детей. Сначала этот факт остался безнаказанным, но потом в дело вмешалась прокуратура — и в отношении женщины возбудили уголовное дело.
Об инциденте, который произошел еще в апреле 2019 года,
Пока подробности не разглашаются. Известно лишь, что Речицкий ОВД проводил по факту умышленного причинения женщиной телесных повреждений в виде термических ожогов своим детям 12 и 10 лет — но вскоре прекратил ее.
Однако прокурор района отменил милицейское постановление и возбудил в отношении матери уголовное дело за истязание.
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Речицкий ОВД проводил по факту умышленного причинения женщиной телесных повреждений в виде термических ожогов своим детям 12-ти и 10-ти лет, но вскоре прекратил ее.
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