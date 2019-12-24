Злоумышленники не дремлют

Источник материала: Газета Авангард

Самым распространенным видом преступлений, совершенных в общественных местах, являются кражи.





В большинстве случаев они происходят из-за халатного отношения пассажиров к своему имуществу. Например, на вокзалах и станциях граждане зачастую на время покупки билетов или других нужд просят присмотреть за своими вещами незнакомых людей, а по возвращении не обнаруживают ни тех, ни других. Еще одна предпосылка стать жертвой преступников – распитие спиртных напитков опять же с незнакомыми лицами. Под влиянием алкоголя потерпевший засыпает, а злоумышленник, воспользовавшись этим, совершает хищение материальных ценностей.

– Основная сложность в раскрытии таких преступлений, особенно в поездах, заключается в том, что не всегда удается установить точное место совершения преступления. Да и пострадавшие с заявлением о случившемся обращаются в милицию не всегда своевременно. Нередко это жители других областей либо государств, что является препятствием для оперативного выяснения подробностей происшествия, – отмечает заместитель начальника отделения охраны правопорядка и профилактики ОВД райисполкома Геннадий Карпов. – На каждом вокзале и станции, а также в поездах размещены листовки с рекомендациями транспортной милиции, соблюдение которых позволит избежать роли жертвы злоумышленника.

Элементарные меры предосторожности:

☑ не оставляйте свои вещи без присмотра, не доверяйте их сохранность незнакомым лицам;

☑ документы, деньги, мобильные телефоны и иные ценности храните только при себе;

☑ периодически проверяйте у себя наличие денег, документов и ценных вещей;

☑ остерегайтесь граждан, предлагающих обменять иностранную валюту, распить спиртные напитки, а также обратившихся с просьбой воспользоваться мобильным телефоном.

Уважаемые граждане!

Если в отношении вас совершено противоправное деяние, вы стали свидетелем или очевидцем преступления либо обнаружили бесхозные предметы, незамедлительно сообщите об этом сотрудникам милиции или работникам железнодорожного

транспорта, которые впоследствии проинформируют территориальный отдел внутренних дел.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА