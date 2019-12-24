«2000 листовок раздали в метро и магазинах». Как одноклассники помогают 12-летнему Илье справиться с раком

Источник материала: Tut.by

На улице дождь, на часах 12 утра, а 6 «А» уже стоит на ступеньках школы, несмотря на выходной день. Дети быстро делятся на группы по 2−4 человека, разбирают бумажные листовки и разбегаются: одни бегут в подземные переходы, вторые — в супермаркеты. Они уже выучили речь, с которой обращаются к неизвестным взрослым: «Помогите нашему другу!». Месяц назад 12-летнему Илье Давидовичу стало плохо, два дня мальчика мучила головная боль, его госпитализировали и выставили диагноз — рак головного мозга. Теперь семья ищет деньги на лечение за границей.





Во вторник днем в средней школе № 161 Минска праздничная атмосфера: на елке переливаются новогодние огни, на окнах — снежинки и шарики, школьники строятся на последнюю линейку в этой четверти. В среду они уйдут на большие зимние каникулы. Но лица детей тут же становятся серьезными, когда слышат про Илью Давидовича.





О том, что ученик 6 «А» тяжело болен, своим одноклассникам мальчик написал сам, а уже классный руководитель Елена Сущевская долго подбирала нужные слова, думала над тем, как правильно рассказать ребятам о случившемся. Неожиданно для всех Илья, который занимается триатлоном и плаванием, месяц назад почувствовал себя плохо, два дня жаловался на головные боли, его показали врачам. Диагноз — диффузная глиома головного мозга.



Илья — спортсмен, он увлекается плаванием, до болезни каждый день ходил на тренировки. Фото: семейный архив

«Илья, выздоравливай! Мы тебя очень ждем! Держим за тебя кулачки, поскорее возвращайся к нам», — сперва шестиклассники записали видео со словами поддержки и отправили Илье, а потом стали выкладывать на своих страницах в Instagram посты про Илью с хештегами «благотворительность, помощь Илье». Желание помочь семье в трудную минуту оказалось таким искренним, что учителя, дети и родители тут же объединились. Напечатали 10 тысяч листовок, на сайте школы главная новость — как можно помочь Илье, во всех социальных сетях школы разместили информацию о сборе денег. Все верят в чудо.

«Здравствуйте! Вы можете помочь собрать деньги нашему другу на операцию?»

6 «А» считается самым шумным классом в школе, но дети оказались такими ответственными и организованными, что в 12.00 в воскресенье пришли в школу, чтобы вместе пойти раздавать листовки. Как говорит их классный руководитель Елена Викторовна, «похватали листовки и упорхнули, как птахи, в разные стороны».





— Я сразу немного боялся подходить к людям, — признается 12-летний Влад. — Но потом стал говорить: «Здравствуйте! Вы можете помочь собрать деньги нашему другу на операцию?». Кто-то сразу хотел дать денег, но я говорил: «Возьмите листовку, там разберетесь».

На бумаге указан благотворительный счет, открытый в «Беларусбанке», и номер телефона, на который можно быстро перечислить деньги. Школьники наперебой рассказывают, как в «Замке» и «Титане» им запретили раздавать листовки, якобы это должен делать отдел маркетинга. Они не стали ни с кем спорить и просто вышли на улицу.

— Кто-то нам не верил, я пытался уговорить одну девушку, но тот, кто отказался изначально, листовку уже не берет, — делится своими замечаниями Тимофей.

Школьники раздали две тысячи экземпляров за полтора часа. Дети стояли в подземных переходах, супермаркетах, на улице. Иногда до нужного места их довозили родители одного из одноклассников — Саши Вашкевича. Уже на месте они решили: можно не только раздавать, но и приклеивать на видное место скотчем.



За полтора часа одноклассники Ильи раздали две тысячи листовок

— Женщины больше откликались, мужчины проходили мимо, они более равнодушные, — серьезно рассуждает Ваня. — Когда увидел иностранцев, подошел, они из Америки. Им же легче помогать, у них доллары.

Валера, Аделина, Рома вспоминают, как навещали Илью в больнице после операции. Он сам захотел увидеть всех одноклассников, и они приехали вместе с учительницей.

За шесть дней собрали 80 тысяч долларов

Другие классы тоже не остались в стороне, раздавать листовки на улицу вышли и второклассники, и десятиклассники. Если учителя идут куда-то на встречу, тоже берут несколько экземпляров. Даже один откликнувшийся человек — маленькая победа.

Как говорят школьники, их родители писали знакомым и друзьям про Илью, размещали информацию в интернете, сами ребята забрасывали посты о помощи в те кружки и секции, где занимаются.

— Мама Ильи создала группу в Вайбере «Помогите спасти сына» только неделю назад, и уже сейчас там более 8 тысяч участников. Она спит по три часа в сутки, дважды день выставляет отчеты, обновляет актуальную информацию, — говорит классный руководитель 6 «А» Елена Сущевская. — История с Ильей заставила посмотреть на мир и людей по-другому, как они быстро откликнулись! Эта какая-то сказочная история, такое чудо бывает только на Новый год. Мы не сомневаемся: Илья скоро вернется к нам.





В кабинете директора СШ 161 Минска Валерия Стружко не первый раз раздается звонок: правда ли, что ученик Илья Давидович учится в их школе? Люди готовы помочь, но иногда сомневаются в истории и хотят перепроверить. Валерий Александрович относится к этому спокойно, все объясняет и советует посмотреть сайт школы.

— В этой ситуации ждать нельзя. Время на вес золота, — отмечают учителя.

В беседе с TUT.BY Диана, мама Ильи, рассказала, что опухоль неоперабельна. Семья стала искать зарубежные клиники, которые бы смогли помочь мальчику. Сперва нашли в Корее, там выставили счет в 100 тысяч долларов. Теперь сына консультирует доктор с мировым именем, знаменитый швейцарский нейрохирург Эвалдас Чеснулис.





— В день мне пишут по тысяче сообщений, буквально за шесть дней собрали 80 тысяч долларов. Это невероятно! Мне пишут родители других больных детей, спрашивают, как нам это удалось. Очень поддержали спортсмены, мой муж — тренер по плаванию, теперь во многих бассейнах висят листовки с призывом помочь Илье. Я уже писала в группе: если деньги нам не понадобятся или не в таком объеме, мы перечислим другим деткам, — говорит Диана.

Как помочь Илье Давидовичу?

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 500 — г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

— белорусские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY45AKBB31340000001250070000 в центре банковских услуг 500/Операционная служба, бессрочный

— доллары США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY95AKBB31341000000730070000 в центре банковских услуг 500/Операционная служба, бессрочный

— евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY67AKBB31342000000650070000 в центре банковских услуг 500/Операционная служба, бессрочный

— российские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY62AKBB31343000000490070000 в центре банковских услуг 500/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Сбор денежных средств на имя Кошель Дианы Викторовны на лечение Давидовича Ильи Александровича.

Самый быстрый способ помочь — просто пополнить баланс +375 33 359 61 83