21-летних парня и девушку из Беларуси задержали в Непале с 6 кг наркотиков

Источник материала: Tut.by

21-летних парня и девушку из Беларуси 21 декабря задержали в Международном аэропорту Катманду при попытке провезти 6 кг кокаина, сообщает The Himalayan Times .



Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

Бюро по контролю за наркотиками арестовало четырех иностранцев с шестью килограммами кокаина, среди них были белорусы, еще двое мужчин — из Боливии. Бюро называет их имена.

Наркотики обнаружили во время рентгеновского скрининга багажа в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана. Наркотик был спрятан в подкладке восьми зимних курток, которые лежали в чемоданах.

Белорусы собирались лететь в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways. Во время допроса белорусы сообщили полиции, что партию кокаина им передали граждане Боливии.

По данным издания, боливийцы прибыли с наркотиками в Катманду из Бразилии через Эфиопию и Индию 19 декабря, белорусы прилетели из Беларуси через Турцию в тот же день. Они встретились в отеле, и боливийцы передали белорусским парню и девушке наркотики для дальнейшей транспортировки.

Ранее тут была арестована женщина из Боливии. У нее нашли три килограмма кокаина в подкладке куртки. Женщина прибыла в Катманду из Дубая. В Бюро по контролю за наркотиками считают, что между двумя этими случаями может быть связь.

Напомним, в сентябре в аэропорту Пудун в Шанхае был задержан гражданин Беларуси , который прятал 1,8 кг кокаина в теплой одежде.