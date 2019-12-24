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21-летних парня и девушку из Беларуси задержали в Непале с 6 кг наркотиков
25.12.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21-летних парня и девушку из Беларуси 21 декабря задержали в Международном аэропорту Катманду при попытке провезти 6 кг кокаина, сообщает
Бюро по контролю за наркотиками
Наркотики обнаружили во время рентгеновского скрининга багажа в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана. Наркотик был спрятан в подкладке восьми зимних курток, которые лежали в чемоданах.
Белорусы собирались лететь в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways. Во время допроса белорусы сообщили полиции, что партию кокаина им передали граждане Боливии.
По данным издания, боливийцы прибыли с наркотиками в Катманду из Бразилии через Эфиопию и Индию 19 декабря, белорусы прилетели из Беларуси через Турцию в тот же день. Они встретились в отеле, и боливийцы передали белорусским парню и девушке наркотики для дальнейшей транспортировки.
Ранее тут была арестована женщина из Боливии. У нее нашли три килограмма кокаина в подкладке куртки. Женщина прибыла в Катманду из Дубая. В Бюро по контролю за наркотиками считают, что между двумя этими случаями может быть связь.
Напомним, в сентябре в аэропорту Пудун
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21-летних парня и девушку из Беларуси 21 декабря задержали в Международном аэропорту Катманду при попытке провезти 6 кг кокаина.
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