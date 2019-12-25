«Теперь я - символ удачи». Отец двойни хотел подарить жене смартфон, а выиграл для нее авто

Источник материала: Tut.by

Впервые за долгое время менеджер по продажам и отец двойни Роман Шпитальник решил поучаствовать в игре. Увидел, что в магазине проходит новая рекламная акция от NESTLÉ и NESCAFÉ Gold. Обратил внимание, что в ней разыгрывают золотые смартфоны. Мужчина решил, что телефон будет хорошим презентом для жены и даже не мечтал о том, что в итоге выиграет автомобиль. Мы встретились с Романом, чтобы узнать, как он собирается использовать приз, чем могут быть полезны квесты, и почему никогда не стоит переставать верить в удачу.

«Меня было сложно не запомнить»

Роман — из Минска, учился в Институте парламентаризма и предпринимательства на факультете права. Но еще во время студенчества понял, что не будет работать по специальности.



Роман Шпитальник

— Мой папа — юрист, и изначально я хотел пойти по его стопам. Но в процессе учебы понял, что в этой сфере много бумажной волокиты, а мне больше нравится общаться с людьми. Поэтому на третьем курсе ушел в продажи. С 8 до 16 работал, а потом до 19 учился. Первое время отец не мог смириться с тем, что я бросил юриспруденцию, не верил, что в шаткой сфере продаж можно добиться успеха. Но когда я начал хорошо зарабатывать, все опасения улетучились. Но юридические знания мне все равно помогают: например, я могу быстро вычитать договор и понять, что к чему.

В студенческие годы Роман успел не только сделать первые шаги в карьере, но еще и познакомился с будущей женой.

— В то время мой друг Саша активно участвовал в квестах и раз за разом звал посмотреть вместе с ним, что это такое. Но я постоянно отказывался, ссылаясь на нехватку времени. Однажды Саша позвонил и поставил ультиматум: «Если сегодня откажешься — больше звать не буду». И я пошел. Будущая жена Ирина была организатором квеста по Минску. Название у него еще было романтическое, что-то вроде «Пад зоркай Венеры». Ирина придумывала задания для квеста и проводила инструктаж. Меня было сложно не запомнить: во время игры я постоянно задавал ведущей всевозможные вопросы. После мы обменялись контактами и начали общаться. Месяца три созванивались, переписывались, а потом договорились вместе пойти на игру КВН. После того вечера начали встречаться и через пять лет поженились. Кстати говоря, с другом Сашей, который нас, можно сказать, свел, у нас дети родились с разницей в три дня, — рассказывает Роман.



С женой Ириной

Сейчас Роман и Ирина воспитывают двойню: полуторагодовалых Аделину и Даниила.

— Дети — моя главная удача в жизни. Тем более, двойня! Конечно, первое время было тяжело: особенно в тот момент, когда у малышей были колики. Мы с женой составляли график ночных смен: я мог целую ночь «дежурить» у их кроватки, а утром идти на работу со спичками в глазах (смеется). И даже сейчас дети по привычке спокойно засыпают только в моем присутствии. В этом году я даже пролетел с новогодним корпоративом: спешил домой укладывать малышей, — говорит Роман. — С советами по воспитанию двойни очень помогают соседи по подъезду: у них родились тройняшки. Но, как мне кажется, самое сложное тут — показать, что ты любишь детей одинаково.





До рождения детей Роман посещал спортзал, а Ирина ходила на йогу. Сейчас времени на это не хватает: все внимание уходит детям. Но обязанности по хозяйству в семье стараются делить поровну.

— Я отвечаю за контроль бюджета, уборку санузла, вынос мусора, делаю ужин. Жена готовит завтрак и обед, запускает гаджеты для уборки. Когда появляется свободное время, Ира продолжает придумывать сценарии квестов. Один из последних — «Легенды Лошицкого парка».

В этом году семье в полном составе удалось съездить на отдых в Грецию.

— Раз за разом слышали от знакомых: «Как вы решились на это? Дети же совсем маленькие!» На самом деле, все прошло хорошо: мы подготовились на сто процентов. Например, купили много новых игрушек в самолет, взяли две детские аптечки, обрабатывали антисептиком столики и стульчики для еды. И самое главное — пригласили с собой на отдых двух бабушек, которые здорово во всем помогали.





«За всю жизнь выиграл только беспроводную колонку»

В большую удачу ни Ирина, ни Роман до победы в рекламной игре не верили. Но что-то подсказывало: в этот раз повезет.

— Чуть меньше месяца назад мы с женой пошли в «Виталюр» за продуктами (обычно ходим в другой супермаркет). На кассе я увидел шоколадки NESTLÉ и информацию об игре : нужно было купить один рекламный продукт, зарегистрироваться в личном кабинете и получить код. Предложил жене: «Давай поучаствуем». Она не понимала, зачем, считала это пустой тратой времени. Я тоже за всю жизнь, кроме беспроводной колонки, ничего не выигрывал, но настоял на участии, — рассказывает Роман. — С того чека мы ничего не получили, но шестое чувство убеждало: не надо останавливаться. Поэтому через пару дней я пошел в тот же магазин, опять набрал продуктов на 20 рублей (это условие акции) и захватил две игровых шоколадки. Думал: вот здорово будет выиграть золотой айфон для жены.

На следующий день наш герой обедал на работе, как вдруг раздался звонок.

— Услышал: «Роман Юрьевич, здравствуйте! Вы принимали участие в рекламной игре и стали обладателем новенького авто!». Я ответил: «Да ладно! Это что, розыгрыш какой-то?». Уже собирался положить трубку, как меня остановили: «Подождите, подождите. Это не шутка». Потом в своей удаче пришлось долго убеждать родню. Отец мне сразу сказал: «Ром, ну, что ты меня обманываешь? Все, пока», — вспоминает наш герой. — Только когда я выложил в сторис моего инстаграма запись объявления победителей игры, знакомые сами начали звонить и поздравлять.



Роман рядом с выигранным Volkswagen Polo

«Теперь все дисконтные карты перепишем на тебя»

Буквально через пару дней Роман приехал на вручение приза.

— Сейчас я разбираюсь с оформлением автомобиля. Как будем распоряжаться призом, мы еще не решили. У меня есть личное авто: больше десяти лет назад насобирал две тысячи долларов на какого-то старого «корча», но в итоге свою машину мне отдал отец. На новой, возможно, будет ездить жена: тем более, скоро дети подрастут, надо будет возить их в садик, по кружкам.





После победы жена Романа сказала, что все дисконтные карты перепишет на него.

— Теперь я символ удачи в семье (смеется). Конечно, после такого приза начинаешь мечтать о чем-то более крупном: квартире, к примеру. Надо расширять жилплощадь: все-таки двое детей растет. Но пока мы будем тратиться на впечатления: летом следующего года хотим снова отправиться с детьми в путешествие. Аделина и Даниил уже будут повзрослее — значит, нас ждет меньше хлопот и больше интересных приключений.

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