ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Теперь я - символ удачи». Отец двойни хотел подарить жене смартфон, а выиграл для нее авто

26.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Впервые за долгое время менеджер по продажам и отец двойни Роман Шпитальник решил поучаствовать в игре. Увидел, что в магазине проходит новая рекламная акция от NESTLÉ и NESCAFÉ Gold. Обратил внимание, что в ней разыгрывают золотые смартфоны. Мужчина решил, что телефон будет хорошим презентом для жены и даже не мечтал о том, что в итоге выиграет автомобиль. Мы встретились с Романом, чтобы узнать, как он собирается использовать приз, чем могут быть полезны квесты, и почему никогда не стоит переставать верить в удачу.

«Меня было сложно не запомнить»

Роман — из Минска, учился в Институте парламентаризма и предпринимательства на факультете права. Но еще во время студенчества понял, что не будет работать по специальности.


Роман Шпитальник

— Мой папа — юрист, и изначально я хотел пойти по его стопам. Но в процессе учебы понял, что в этой сфере много бумажной волокиты, а мне больше нравится общаться с людьми. Поэтому на третьем курсе ушел в продажи. С 8 до 16 работал, а потом до 19 учился. Первое время отец не мог смириться с тем, что я бросил юриспруденцию, не верил, что в шаткой сфере продаж можно добиться успеха. Но когда я начал хорошо зарабатывать, все опасения улетучились. Но юридические знания мне все равно помогают: например, я могу быстро вычитать договор и понять, что к чему.

В студенческие годы Роман успел не только сделать первые шаги в карьере, но еще и познакомился с будущей женой.

— В то время мой друг Саша активно участвовал в квестах и раз за разом звал посмотреть вместе с ним, что это такое. Но я постоянно отказывался, ссылаясь на нехватку времени. Однажды Саша позвонил и поставил ультиматум: «Если сегодня откажешься — больше звать не буду». И я пошел. Будущая жена Ирина была организатором квеста по Минску. Название у него еще было романтическое, что-то вроде «Пад зоркай Венеры». Ирина придумывала задания для квеста и проводила инструктаж. Меня было сложно не запомнить: во время игры я постоянно задавал ведущей всевозможные вопросы. После мы обменялись контактами и начали общаться. Месяца три созванивались, переписывались, а потом договорились вместе пойти на игру КВН. После того вечера начали встречаться и через пять лет поженились. Кстати говоря, с другом Сашей, который нас, можно сказать, свел, у нас дети родились с разницей в три дня, — рассказывает Роман.


С женой Ириной

Сейчас Роман и Ирина воспитывают двойню: полуторагодовалых Аделину и Даниила.

— Дети — моя главная удача в жизни. Тем более, двойня! Конечно, первое время было тяжело: особенно в тот момент, когда у малышей были колики. Мы с женой составляли график ночных смен: я мог целую ночь «дежурить» у их кроватки, а утром идти на работу со спичками в глазах (смеется). И даже сейчас дети по привычке спокойно засыпают только в моем присутствии. В этом году я даже пролетел с новогодним корпоративом: спешил домой укладывать малышей, — говорит Роман. — С советами по воспитанию двойни очень помогают соседи по подъезду: у них родились тройняшки. Но, как мне кажется, самое сложное тут — показать, что ты любишь детей одинаково.


До рождения детей Роман посещал спортзал, а Ирина ходила на йогу. Сейчас времени на это не хватает: все внимание уходит детям. Но обязанности по хозяйству в семье стараются делить поровну.

— Я отвечаю за контроль бюджета, уборку санузла, вынос мусора, делаю ужин. Жена готовит завтрак и обед, запускает гаджеты для уборки. Когда появляется свободное время, Ира продолжает придумывать сценарии квестов. Один из последних — «Легенды Лошицкого парка». 

В этом году семье в полном составе удалось съездить на отдых в Грецию.

— Раз за разом слышали от знакомых: «Как вы решились на это? Дети же совсем маленькие!» На самом деле, все прошло хорошо: мы подготовились на сто процентов. Например, купили много новых игрушек в самолет, взяли две детские аптечки, обрабатывали антисептиком столики и стульчики для еды. И самое главное — пригласили с собой на отдых двух бабушек, которые здорово во всем помогали.


«За всю жизнь выиграл только беспроводную колонку»

В большую удачу ни Ирина, ни Роман до победы в рекламной игре не верили. Но что-то подсказывало: в этот раз повезет.

— Чуть меньше месяца назад мы с женой пошли в «Виталюр» за продуктами (обычно ходим в другой супермаркет). На кассе я увидел шоколадки NESTLÉ и информацию об игре: нужно было купить один рекламный продукт, зарегистрироваться в личном кабинете и получить код. Предложил жене: «Давай поучаствуем». Она не понимала, зачем, считала это пустой тратой времени. Я тоже за всю жизнь, кроме беспроводной колонки, ничего не выигрывал, но настоял на участии, — рассказывает Роман. — С того чека мы ничего не получили, но шестое чувство убеждало: не надо останавливаться. Поэтому через пару дней я пошел в тот же магазин, опять набрал продуктов на 20 рублей (это условие акции) и захватил две игровых шоколадки. Думал: вот здорово будет выиграть золотой айфон для жены.

На следующий день наш герой обедал на работе, как вдруг раздался звонок.

— Услышал: «Роман Юрьевич, здравствуйте! Вы принимали участие в рекламной игре и стали обладателем новенького авто!». Я ответил: «Да ладно! Это что, розыгрыш какой-то?». Уже собирался положить трубку, как меня остановили: «Подождите, подождите. Это не шутка». Потом в своей удаче пришлось долго убеждать родню. Отец мне сразу сказал: «Ром, ну, что ты меня обманываешь? Все, пока», — вспоминает наш герой. — Только когда я выложил в сторис моего инстаграма запись объявления победителей игры, знакомые сами начали звонить и поздравлять.


Роман рядом с выигранным Volkswagen Polo

«Теперь все дисконтные карты перепишем на тебя»

Буквально через пару дней Роман приехал на вручение приза.

— Сейчас я разбираюсь с оформлением автомобиля. Как будем распоряжаться призом, мы еще не решили. У меня есть личное авто: больше десяти лет назад насобирал две тысячи долларов на какого-то старого «корча», но в итоге свою машину мне отдал отец. На новой, возможно, будет ездить жена: тем более, скоро дети подрастут, надо будет возить их в садик, по кружкам.


После победы жена Романа сказала, что все дисконтные карты перепишет на него.

— Теперь я символ удачи в семье (смеется). Конечно, после такого приза начинаешь мечтать о чем-то более крупном: квартире, к примеру. Надо расширять жилплощадь: все-таки двое детей растет. Но пока мы будем тратиться на впечатления: летом следующего года хотим снова отправиться с детьми в путешествие. Аделина и Даниил уже будут повзрослее — значит, нас ждет меньше хлопот и больше интересных приключений.

Партнер проекта:


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, каким образом вера в удачу, помогла менеджеру по продажам, отцу двойняшек выиграть автомобиль для жены. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске на Рождество зацвели анютины глазки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Газета Авангард
Ивьевский край
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика