Последняя неделя перед Новым годом — самое время подводить итоги. Мы уже подвели спортивные. И вручилиспециальный приз TUT.BY Арине Соболенко как лучшей белорусской теннисистке в рейтинге. Во время церемонии в ее честь Арина расплакалась, вспомнив недавно ушедшего из жизни отца.
Еще одни итоги — лучшие фото TUT.BY за 2020. Найдите время «зависнуть» на этом материале и вспомнить, как много всего произошло в уходящем году.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Александр Лукашенко дал интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и прокомментировал:
— громкие заявления экс-бойца СОБР Юрия Гаравского, который утверждает, что участвовал в убийствах пропавших политиков в 1999-м. «Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека (…)».
— акции против интеграции с Россией. «Я Минске: Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться">не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики: кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают приличные деньги, они неплохо живут, как я говорил. Это [акции протеста] делается не ради того, чтобы защитить суверенитет, потому что они прекрасно понимают: я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ».
— слухи о единой валюте, эмиссионном центре, наднациональных органах. «Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал — Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент».
Даже те, кто постоянно следит за новостями об интеграции, в них запутались. Почему президенты Лукашенко и Путин снова сближают позиции и снова не договариваются по главным вопросам? Почему так происходит и какие риски у нас на пути? Объясняем это за пять минут в очередном выпуске «Разжевано».
На фоне разногласий с Россией Беларусь с официальным визитом посетит госсекретарь США Майкл Помпео. Ожидается, что это произойдет уже в январе. Это будет первый визит госсекретаря США в истории независимой Беларуси.
Важная новость для тех, кто ездит на общественном транспорте. Сегодня, 26 декабря, дорожает проезд в Минске. Талончик на одну поездку в автобусах, троллейбусах, трамваях будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек.
Власти разморозили семейный капитал. А мы посмотрели, на какие медуслуги и как можно будет потратить деньги.
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Задержанного КГБ по делу о взятках владельца аккумуляторного завода Лемешевского выпустилииз СИЗО под залог. Также под подписку о невыезде и надлежащем поведении на свободу до суда вышли другие фигуранты этого дела.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Недавно с белорусских дорог пропали мобильные камеры, фиксирующие превышение скорости. «Ну вот, теперь все начнут гонять, ведь знают, что штрафа не будет. Значит, и аварий станет больше», — это одно самых популярных опасений, которое высказывали водители по этому поводу. С помощью датчика контроля скорости проверили, что изменилось на столичных дорогах после того, как там перестали устанавливать радары. За два часа — 171 нарушение.
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Вспоминаем 1970-е — брежневский застой, дефицитные продукты, вещи и блат, начало Афганской войны и усиленное строительство Байкало-Амурской магистрали. Пригласили в студию людей, чья молодость пришлась на это десятилетие, и узнали, какими эти события были для них.
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