Источник материала: Tut.by

Добрый день!





Последняя неделя перед Новым годом — самое время подводить итоги. Мы уже подвели спортивные. И вручили специальный приз TUT.BY Арине Соболенко как лучшей белорусской теннисистке в рейтинге. Во время церемонии в ее честь Арина расплакалась, вспомнив недавно ушедшего из жизни отца.

Еще одни итоги — лучшие фото TUT.BY за 2020. Найдите время «зависнуть» на этом материале и вспомнить, как много всего произошло в уходящем году.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко дал интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и прокомментировал:

— громкие заявления экс-бойца СОБР Юрия Гаравского, который утверждает, что участвовал в убийствах пропавших политиков в 1999-м. «Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека (…)».

— акции против интеграции с Россией. «Я Минске: Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться">не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики: кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают приличные деньги, они неплохо живут, как я говорил. Это [акции протеста] делается не ради того, чтобы защитить суверенитет, потому что они прекрасно понимают: я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ».

— слухи о единой валюте, эмиссионном центре, наднациональных органах. «Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал — Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент».

Даже те, кто постоянно следит за новостями об интеграции, в них запутались. Почему президенты Лукашенко и Путин снова сближают позиции и снова не договариваются по главным вопросам? Почему так происходит и какие риски у нас на пути? Объясняем это за пять минут в очередном выпуске «Разжевано» .

это за пять минут в . На фоне разногласий с Россией Беларусь с официальным визитом посетит госсекретарь США Майкл Помпео. Ожидается, что это произойдет уже в январе. Это будет первый визит госсекретаря США в истории независимой Беларуси.





Важная новость для тех, кто ездит на общественном транспорте. Сегодня, 26 декабря, дорожает проезд в Минске . Талончик на одну поездку в автобусах, троллейбусах, трамваях будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек.

для тех, кто ездит на общественном транспорте. Сегодня, 26 декабря, . Талончик на одну поездку в автобусах, троллейбусах, трамваях будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек. Власти разморозили семейный капитал . А мы посмотрели , на какие медуслуги и как можно будет потратить деньги.

. А мы , на какие медуслуги и как можно будет потратить деньги. В январе с белорусами начнут заключать контракты по новой форме . Разобрались , что изменится.

. , что изменится. Бывшего председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарого, которого защищают жители города, прокурор просит приговорить к 8 годам лишения свободы. В нашей статье подробно рассказываем о том, в чем обвиняют чиновника.

лишения свободы. В нашей подробно рассказываем о том, в чем обвиняют чиновника. Задержанного КГБ по делу о взятках владельца аккумуляторного завода Лемешевского выпустили из СИЗО под залог. Также под подписку о невыезде и надлежащем поведении на свободу до суда вышли другие фигуранты этого дела.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Недавно с белорусских дорог пропали мобильные камеры, фиксирующие превышение скорости. «Ну вот, теперь все начнут гонять, ведь знают, что штрафа не будет. Значит, и аварий станет больше», — это одно самых популярных опасений, которое высказывали водители по этому поводу. С помощью датчика контроля скорости проверили , что изменилось на столичных дорогах после того, как там перестали устанавливать радары. За два часа — 171 нарушение .

, что изменилось на столичных дорогах после того, как там перестали устанавливать радары. . Бывает, приходишь в магазин за обновкой, видишь ценник и не можешь понять, как придумывают такие цены. Неужели самая простая майка может столько стоить? И почему фрукты в крупной торговой сети дороже, чем в ближайшем к дому магазине? Разобрались , как складывается цена на разные товары и кто «наживается» на потребителях.





Трогательна история 6"А" 161-й минской школы. У ученика из этого класса, 12-летнего Ильи Давидовича, опухоль головного мозга. Его одноклассники по выходным в метро и магазинах раздают листовки с призывом помочь мальчику — собрать деньги на операцию за границей. За шесть дней Илье собрали 80 тысяч долларов . «Эта история заставила посмотреть на мир и людей по-другому, как они быстро откликнулись! Такое чудо бывает только на Новый год», — говорит классный руководитель 6 «А» Елена Сущевская.

6"А" 161-й минской школы. У ученика из этого класса, 12-летнего Ильи Давидовича, опухоль головного мозга. Его одноклассники по выходным в метро и магазинах раздают листовки с призывом помочь мальчику — собрать деньги на операцию за границей. . «Эта история заставила посмотреть на мир и людей по-другому, как они быстро откликнулись! Такое чудо бывает только на Новый год», — говорит классный руководитель 6 «А» Елена Сущевская. Лукашенко рассказал про подростковый возраст младшего сына: «Это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, отрицается, все критикуется. Это главный мой оппозиционер … Любое мое заявление он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и критикует пресс-секретаря сразу: „Да что она показывает про тебя там?“ Вот это самое сложное в общении».

про подростковый возраст младшего сына: «Это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, отрицается, все критикуется. … Любое мое заявление он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и критикует пресс-секретаря сразу: „Да что она показывает про тебя там?“ Вот это самое сложное в общении». Вспоминаем 1970-е — брежневский застой, дефицитные продукты, вещи и блат, начало Афганской войны и усиленное строительство Байкало-Амурской магистрали. Пригласили в студию людей, чья молодость пришлась на это десятилетие, и узнали, какими эти события были для них.





И еще немного праздничной темы. Посмотрите , какими были старые новогодние открытки — в Беларуси, СССР и за границей. Некоторые из них вы точно встречали в семейных архивах — их печатали миллионными тиражами.

, — в Беларуси, СССР и за границей. Некоторые из них вы точно встречали в семейных архивах — их печатали миллионными тиражами. Не пропустите тест для диких фанатов «Гарри Поттера». Вы же не забыли, что такое Вингардиум Левиоса? Тогда легко вспомните, что означают заклинания (и как их можно применять в жизни) и сможете получить 10 из 10.

О СПОРТЕ

БАТЭ расстался с наставником, при котором прервалась тринадцатилетняя чемпионская серия борисовчан, но Алексей Бага рассчитывает остаться востребованным тренером . В интервью он рассказал о неудаче БАТЭ, заначке, супруге-гимнастке, подарке Леонида Слуцкого для дочери, знакомстве с Владимиром Цыплаковым, а также адресовал комплименты брестскому «Динамо».

. В он рассказал о неудаче БАТЭ, заначке, супруге-гимнастке, подарке Леонида Слуцкого для дочери, знакомстве с Владимиром Цыплаковым, а также адресовал комплименты брестскому «Динамо». Минское хоккейное «Динамо» проиграло в 11-й раз подряд и повторило антирекорд второй раз за сезон.

в 11-й раз подряд и второй раз за сезон. А мы собрали истории спортсменов, которые не жалеют денег на благотворительность и уже спасли жизни десяткам людей. После этого вы зауважаете их еще больше.

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Непросто после выходного посреди недели настраиваться на рабочий лад, правда? А стоит ли вообще на него настраиваться? Почему бы не продлить праздник и не сбежать в обеденный перерыв на рождественскую ярмарку? Собрали для вас