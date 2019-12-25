На большей части территории временами осадки – дождь, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток +1 +6°С.
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Прогноз погоды на 26 декабря
26.12.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
На большей части территории временами осадки – дождь, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток +1 +6°С.
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ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды» сообщает: по Минской области облачно.
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