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Нарушения пожарной безопасности выявлены в помещении торгового объекта «Электросила»

26.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Нарушения пожарной безопасности выявлены в помещении торгового объекта «Электросила»Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору  11.12.2019 – 20.12.2019 проведен мониторинг магазина «Электросила» на территории г. Пинска по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 44а (юр.адрес: г. Минск, пр. Независимости, д. 179) на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Директору ООО «Электросервис и Ко» (г. Минск, пр. Незаовисимости, д. 179) Авраменко Максиму Валентиновичу были вручены рекомендации № 193 от 23.12.2019 для устранения выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.К. Мисюковец

 
Теги: Минск
 
 
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> Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору  11.12.2019 – 20.12.2019 проведен мониторинг магазина «Электросила» на территории г. Пинска по...
 
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