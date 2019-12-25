Инструкторско-методические занятия с офицерами – на базе военкомата Борисовского и Крупского районов Минской области

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Целью занятий являлась выработка единого понимания должностными лицами военных комиссариатов сущности организации и порядка работы групп контроля районных военных комиссариатов, а также совершенствование теоретических знаний и практических навыков офицерского состава, повышение уровня его профессионально-должностной подготовки по управлению работой групп контроля при получении распоряжений на призыв и поставку мобилизационных ресурсов в комплектуемые соединения и воинские части Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь.

В проведении инструкторско-методических занятий приняли участие офицеры главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, начальники мобилизационных направлений областных военных комиссариатов, должностные лица военного комиссариата Минской области и Борисовского и Крупского районов.

На завершающем этапе работы были подведены итоги занятия, поставлены новые задачи.