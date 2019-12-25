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В Минске задержали россиянина, который развращал в Сети девочек, а некоторых - и лично
26.12.2019 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милицию обратились родители 12-летней девочки. Они рассказали, что в мобильном телефоне дочери обнаружили переписку с неизвестным, который склонил ребенка переслать ему свои фотографии интимного характера,
Вскоре оперативники установили, что к переписке причастен 22-летний гражданин России, который работал в Минске каменщиком. В интернет-общении он представлялся подростком (девочкой или мальчиком) и вынуждал своих собеседниц к съемке в обнаженном виде.
В комнате, где проживал молодой человек, изъяли мобильный телефон и два ноутбука.
— При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9−14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей, — рассказали в милиции.
Сейчас милиция устанавливает других потерпевших.
— По оперативным данным, фигурант вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете, — добавили в милиции.
Мужчина задержан и находится в ИВС. Материалы проверки направлены в Следственный комитет.
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- По оперативным данным, фигурант вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете, - добавили в милиции.
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