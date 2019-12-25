Николай Лукашенко с другими колядовщиками привез подарки в интернат в Минске

Источник материала: Tut.by

Ученики Острошицко-Городокской средней школы привезли подарки постояльцам дома-интерната для престарелых и инвалидов в Минске. Среди подростков был и сын президента. Школьники также преобразились в колядовщиков и показали представление, сообщает канал СТВ.

Встреча в интернате, который располагается на улице Ваупшасова в Минске, состоялась 26 декабря. Хотя, уточняют журналисты, школа помогает этому учреждению не только по праздникам.

(Сюжет начинается с 11-й минуты)

Подростки подготовили выступление на тему Коляд: кому досталась роль колядовщика (как Николаю Лукашенко, на снимке ниже — со звездой), а кому — традиционных для этого гуляния Медведя или Козы. Пели национальные песни и танцевали.









С собой школьники привезли подарки, предварительно уточнив, что больше всего нужно старикам. Среди привезенного — портативные электрокардиографы, реабилитационные костюмы, а также телевизоры и мини-холодильники.





На кадрах можно заметить и шахматы ручной работы, где, судя по всему, фигуры стилизованы под войско ВКЛ и их противников — крестоносцев.





Кроме того, подростки привезли в подарок фрукты, мед и варенье.