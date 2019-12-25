Возбуждено уголовное дело по факту пожара на «Мостовдреве». Подозреваемый - начальник лаборатории

Источник материала: Tut.by

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в лаборатории предприятия «Мостовдрев», который произошел днем 20 декабря, сообщает Следственный комитет.



Фото: sk.gov.by

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника центральной лаборатории. Он подозревается в нарушении правил пожарной безопасности.



Фото: sk.gov.by



Фото: sk.gov.by

Пожар произошел в лаборатории на первом этаже. В результате возгорания уничтожена электромеханическая универсальная испытательная машина стоимостью более 35 тысяч рублей и другое имущество организации.