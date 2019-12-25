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Возбуждено уголовное дело по факту пожара на «Мостовдреве». Подозреваемый - начальник лаборатории
26.12.2019 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в лаборатории предприятия «Мостовдрев», который произошел днем 20 декабря,
Уголовное дело возбуждено в отношении начальника центральной лаборатории. Он подозревается в нарушении правил пожарной безопасности.
Пожар произошел в лаборатории на первом этаже. В результате возгорания уничтожена электромеханическая универсальная испытательная машина стоимостью более 35 тысяч рублей и другое имущество организации.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в лаборатории предприятия «Мостовдрев», который произошел днем 20 декабря.
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