Лиана Хмурович: «Если из ста шансов есть один, что все будет хорошо, им нужно воспользоваться»

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Конечно, все мечтают о мирной жизни, стабильности, достатке, здоровье… Если говорить о благосостоянии каждого из нас и всей Борисовщины в целом, то во многом оно зависит о того, как складывается экономическая ситуация в регионе, а значит – от профессионализма руководителей, специалистов, представителей бизнеса, рядовых тружеников. Как развивалась экономика Борисовского района в 2019-м году и какие направления следует развивать, чтобы борисовчане хотели жить и работать на благо родного региона? Об этом корреспондент «А» побеседовала с первым заместителем председателя Борисовского райисполкома Л.Л. Хмурович.

– Лиана Леонидовна, Борисовский район – крупнейший индустриальный город не только Минской области, но и всей республики. Как вы оцениваете работу промышленности нашего региона?

– По последним данным в Борисовском районе проживает более 180 тыс. человек. Около 75 тыс. – это экономически активное население, из них почти одна треть занята в отрасли промышленности. 83% всей выручки региона приходится на ее долю. К слову, из всех возможных видов экономической деятельности в Борисове представлено 12. Это и машиностроение, и металлообработка, и деревообработка, и химическая, и пищевая промышленности – спектр огромный. Многие предприятия хорошо себя зарекомендовали. Например, СЗАО «БЕЛДЖИ» успешно работает как на внутренний рынок, так и на внешний. Предприятия холдинга «Автокомпоненты» поставляют свою продукцию на промышленные конвейеры таких гигантов, как МАЗ, УАЗ, КАМАЗ, тракторный завод. ИООО «СВУДС экспорт», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Борисовский завод «Металлист» работают на европейский рынок. Такие перерабатывающие предприятия, как УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Здравушка-милк», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» выходят на рынки Китая, Узбекистана, Грузии и др.

– Если говорить об инвестиционной политике в промышленном секторе: регион еще в чем-то нуждается или дай Бог обеспечить то, что уже имеется?

– Инвестиции нужны всегда. В 2019-м в этом направлении мы поработали очень хорошо: инвестиции выросли на 26, 8 % и составили 270 млн. рублей. Это и строительство автомобильного моста, и реконструкция ул. Гагарины, и подготовка города к проведению областного фестиваля тружеников села «Дажынкi». Также выросли частные и инвестиции в промышленность. В этом году промышленными предприятиями закуплено оборудования более чем на 25 млн. рублей, строительно-монтажных работ выполнено на 135 млн. рублей. Доля собственных средств предприятий увеличилась в инвестиционной деятельности на 5, 6 %. Это тоже очень хороший показатель. Также снизилось количество средств республиканского бюджета на 10%, кредитных ресурсов – на 8%. О чем это говорит? О том, что меняется сама структура инвестиций, и субъекты хозяйствования реинвестируют свою прибыль. Это положительный момент для региона.

– Давно ходят разговоры про банкротство Борисовского хрустального завода. А что сейчас с производственными площадями предприятия?

– Завод находился в состоянии процедуры санации и банкротства давно и прошел все стадии. Однако нельзя говорить, что он пришел в ноль. Мы все меняемся с течением жизни. Нужно идти в ногу со временем и учитывать потребности рынка. Если в советское время хрусталь стоял в каждом шкафу, то сегодня ситуация немного другая. Зато сейчас на площадях хрустального завода у нас размещено производство ампул для лекарств, которые до недавних пор закупали за границей.

– Развитие транспортной инфраструктуры создает благоприятную среду для трудовой миграции. Как с этим обстоят дела в Борисовском регионе?

– Да, у нас происходит трудовая миграция. Борисовчане уезжают работать в Минск, Жодино, Смолевичи, а из этих городов приезжают на работу к нам. Мы сейчас анализируем, сколько из числа экономически активного населения трудится в Борисовском регионе и в каких сферах работают те, кто уезжает. Это необходимо для того, чтобы знать, какие сферы нам стоит подтянуть. В целом сложившаяся ситуация не критична. Мы все работаем в одной стране, но в то же время стараемся квалифицированные кадры удерживать у себя. Например, после запуска «БелДжи» пошел резкий отток кадров на новое производство. Это заставило руководителей других крупных заводов пересмотреть подходы к оплате труда, и некоторые работники вернулись на прежние предприятия. Мы держим на контроле внутреннюю миграцию.

– На Борисовщине городского населения в 4 раза больше, чем сельского. Но и жители деревень, также как и горожане, хотят, чтобы для них была создана определенная инфраструктура… У всех ли сельчан есть, например, возможность купить необходимые продукты питания, постричься?

– Мы одни из первых районов апробировали на себе нормы Указа № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» Президента Республики Беларусь. У нас очень хорошие подвижки в этом направлении. А поспособствовало этому закрытие объектов потребкооперации, из-за чего индивидуальные предприниматели, особенно живущие в сельских населенных пунктах, стали организовывать свое дело. К слову, в Борисовском регионе более 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Так, в деревнях благодаря льготным условиям предприниматели стали организовывать магазины. Для Борисовщины это была находка. И мы очень благодарны нашим предпринимателям, что они взяли эту зону ответственности на себя. Также хочется отметить и ОАО «Борисовбытсервис» – предприятие полностью переориентировало свою деятельность по обслуживанию жителей в сельской местности. Теперь парикмахерские услуги, ремонт одежды, обуви, ювелирных изделий доступны жителям почти всех деревень. Мы работаем в тесной связке с председателями сельсоветов, они собирают заявки от людей, и мы их выполняем. Работают в деревнях и автолавки. Но если, например, Логойское райпо и «Евроопт» поставляют только продуктовую группу товаров, то ОАО «Веста-Борисов» – и промтовары.

– Средняя заработная плата – ключевой вопрос, который интересен каждому…

– За 10 месяцев в регионе сложилась средняя зарплата на уровне 920 рублей. Это в целом по району, а в промышленности –1010 рублей. Заработная плата выросла на 15 % к уровню прошлого года, а реально заработанная – на 8%. Да, кто-то, возможно, скажет, что этого недостаточно. Но будем больше работать и, соответственно, будет выше зарплата.

– Какие необходимо преодолеть барьеры для того, чтобы регион развивался более быстрыми темпами?

– Для того, чтобы задержать население в районе, нужна хорошо развитая инфраструктура: образование, здравоохранение, культура и спорт. Борисов известен своей спортивной площадкой «Борисов-Арена». Футбол – это, конечно, замечательно, но есть еще масса других видов спорта, которые нужно развивать. Именно поэтому было принято решение о строительстве Ледовой арены. Второй важный аспект – это медицина. В регионе много вложено средств в развитие материально-технической базы наших медицинских учреждений. За 2019 год в сферу здравоохранения вложено 12, 2 млн. рублей, более чем на 3 млн. рублей приобретено медицинского оборудования. Что касается сферы образования, в городе построена новая современная школа на 720 мест. На территории Борисова расположены 4 колледжа, и в этом плане наша задача – заинтересовать ребят, чтобы они трудоустраивались на предприятия района. Например, политехнический колледж серьезно работает с «БелДжи». На базе завода учащиеся проходят практику и прямо на производстве имеют возможность вникнуть в технологический процесс. Ну и, конечно, важный вопрос – строительство жилья. У нас уже сформированы жилищные кооперативы для медицинских работников. Строятся дома с целью обеспечивать жильем молодых специалистов, которые приезжают в регион. Собственное жилье – это основная мотивация для людей. Если человеку есть где жить и учить своих детей, отдыхать, то он останется в этом регионе.

– Лиана Леонидовна, вы достаточно позитивно обрисовали нынешнюю ситуацию в экономике района. Можно ли сказать, что в следующие годы благосостояние борисовчан будет расти?

– Я сказать такого не могу, также как не могу сказать, что оно не будет расти, по одной простой причине: благосостояние зависит от каждого человека. Если у борисовчанина будет активная жизненная позиция и он будет стремиться расти и хотеть сделать что-то хорошее для города, то его благосостояние будет улучшаться. Я уверена, что если душевное состояние человека угнетенное, вне зависимости от количества денег в кармане, то ничего хорошего не получится. Я по жизни оптимист и считаю, что если из ста шансов есть один, что все будет хорошо, то им нужно обязательно воспользоваться. Нужно идти вперед!

Беседовала Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Татьяны САКОВИЧ