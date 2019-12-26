Школьник из Лиды, дважды оправданный инженер или Тима Белорусских? Выбираем героя 2019 года

Источник материала: Tut.by

За всеми важными в нашей жизни событиями стоят люди, и об этом надо помнить. Есть герои, которых знает вся страна, а есть те, кто меняет жизнь в лучшую сторону, но на каком-то своем небольшом участке. В очередной раз мы собрали список кандидатов на звание «Героя года — 2019» по версии читателей TUT.BY, и предлагаем вам в конце материала проголосовать за того или тех, кого вы такими считаете. Итоги голосования мы подведем 3 января.

Школьник из Лиды — за то, что доказал «слив» на олимпиаде и изменил правила их проведения

Школьник из Лиды Игнат Ильюшонок своими смелостью и упорством изменил правила проведения олимпиад. Эта история началась еще весной 2019 года, когда парень не побоялся сообщить о «сливе» на олимпиаде по географии — и доказал его.



Игнат Ильюшонок. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY.

Игнат шесть лет участвовал в олимпиадах и рассказал, что не раз замечал: некоторые ребята знают ответы предметного состязания еще до его начала. В этом году листы с заданиями на заключительный, четвертый этап попали к нему за несколько недель до олимпиады. «Если я их видел, то и другие тоже могли увидеть». Об утечке он сообщил в Минобразования и порталу TUT.BY — парень прислал задания в день начала олимпиады, некоторые из них были отправлены в редакцию раньше, чем их получили участники.

— Если следующая олимпиада пройдет чисто, вот тогда я почувствую, что все не зря, — объяснял он.

TUT.BY рассказал скандальную историю с олимпиадой, после этого Игната поддержали олимпиадники, выпускники, бывший преподаватель геофака БГУ. А чуть позже в Министерстве образования подтвердили : нарушения, о которых говорил школьник, действительно были.

Летом милиция завершила проверку по этому делу. Результаты олимпиады полностью аннулировали. А осенью правила проведения школьных олимпиад изменили, и их теперь будет организовывать не управление среднего образования Минобразования, а Республиканский институт контроля знаний, который занимается ЦТ.

Андрей Головач — за то, что спустя 50 месяцев в СИЗО доказал свою правоту и был оправдан судом

Главный инженер МЗКТ Андрей Головач провел за решеткой 50 месяцев, дважды был оправдан судом, а обвинение во время последнего процесса строилось на показаниях людей, которые даже не явились в суд. 19 июля этого года суд Первомайского района Минска вынес главному инженеру МЗКТ оправдательный приговор. И это в стране, где оправдательных приговоров ничтожно мало — 0,2% .



Андрей Головач. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Головача обвиняли в получении взяток, но свою вину он никогда не признавал и настаивал на невиновности. После первого оправдательного приговора его задержали прямо в зале суда — уже по новому делу. За столько лет в СИЗО Головач прочел где-то 300−400 книг.

— Как вам первые дни на свободе? — интересовались мы у Головача, когда его выпустили.

— Впечатления такие, что словами не передать. В выходные с дочками и внучками сходил в парк Челюскинцев, Ботанический сад. Устал. Когда столько лет сидишь в четырех стенах, движения практически никакого нет, отвыкаешь от длительной прогулки. Но все равно это было очень приятно, об этом так долго мечталось!

Дело Головача обсуждалось на совещании Александра Лукашенко с правоохранительным блоком и поспособствовало изменениям в работе правоохранительных органов. По крайней мере, этих изменений потребовал президент.

«Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая „форма“ работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять», — рассказывал Александр Лукашенко.

Председатель Верховного суда Валентин Сукало после этого совещания сделал громкое заявление: сотрудники Следственного комитета оказывали давление на судей во время дела Головача.

Врачи РНПЦ «Кардиология» — за то, что впервые в Беларуси пересадили сердце 10-летней девочке

В июне этого года Беларусь облетела хорошая новость: врачи РНПЦ «Кардиология» пересадили сердце 10-летней девочке из Пинска. Операцию такой юной пациентке в нашей стране провели впервые.



Заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по хирургической помощи Сергей Спиридонов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Проблемы с сердцем у Даши Кирикович начались в шесть лет. Как-то зимой у девочки был мокрый кашель, он не проходил, а когда ее обследовали, то выяснилось, что сердце увеличилось в размерах и ей поставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия». Уже тогда маму девочки предупредили, что в будущем понадобится пересадка сердца.

К пересадке Дашу начали готовить в этом году в 4-й детской больнице — там она проходила все нужные обследования. Затем ее перевели в РНПЦ детской хирургии, а саму операцию провели в РНПЦ «Кардиология». Дашу оперировали более пяти часов. Вместе с коллегами сердце трансплантировал заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по хирургической помощи Сергей Спиридонов. Это талантливый хирург, который участвовал не в одной уникальной трансплантации. Донорское сердце для Даши в больницу доставляли вертолетом МЧС.



Даша Кирикович с мамой Еленой. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Жизнь научила меня, что далеко вперед смотреть не стоит, поэтому я боюсь планировать. Прожили день — и слава Богу. А так, конечно, хочется, чтобы Дашка вернулась к учебе, чтобы я немножко успокоилась, потому что есть еще панические атаки. Я жила в страхе ее потерять: просыпаешься и не знаешь, чего ждать, — говорила мама девочки Елена Кирикович в интервью TUT.BY.

Борцы с аккумуляторным заводом — за настойчивость и умение добиваться своего

Уже второй год активисты и местные жители протестуют против строительства аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест». Люди уверены, что работающий завод угрожает их здоровью. Их упорству можно позавидовать: с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Люди ежедневно стоят под стенами завода и следят за тем, чтобы он не работал. Но в своей борьбе они используют не только традиционные методы, например, люди записали ремейк песни «Плакала» украинской исполнительницы Kazka. По сути в этой песне они и описали свою боль и борьбу.

Видео: Народный репортер

Люди написали больше тысячи писем и обращений в разные инстанции, несмотря на то, что власти им отказывают, направляют заявки на проведение митингов, регулярно получают штрафы.

В июне этого года они все-таки добились своего. Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.



29 апреля 2018 года в парке воинов-интернационалистов прошел единственный разрешенный властями митинг «Брестчанки против свинца». По оценкам правозащитников, на мероприятие собралось около 2 тысяч человек. Фото: Станислав Коршунов

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по заводу. А в отношении владельца завода — руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского — КГБ возбудил уголовное дело за взяточничество, почти полгода бизнесмен провел в СИЗО, лишь несколько дней назад его отпустили под залог.

Кампанию против строительства аккумуляторного завода в декабре этого года отметили Национальной правозащитной премией. Определяют победителя девять организаций, в том числе Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет и правозащитный центр «Вясна».

Арина Соболенко — за победу в шести турнирах

Похоже, все знают об эмоциональных отношениях нашей теннисистки Арины Соболенко с ее тренером Дмитрием Турсуновым. Более того, летом этого года они даже хотели прервать совместную работу. Но уже на следующий день после разрыва отношений их примирил бывший глава Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин.

И все-таки Соболенко смогла сфокусировать свое внимание, и в этом году добилась результатов мирового уровня.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время своего первого сезона в топ-20 его большую часть Арина провела в качестве девятой и десятой ракеток мира. По данным Женской теннисной ассоциации , сейчас она 11-я ракетка мира.

В сентябре Арина победила голландку Кики Бертенс из топ-10, первую ракетку мира, австралийку Эшли Барти и провела первую защиту титула в карьере. Соболенко также выиграла первый турнир Большого шлема в борьбе с Азаренко в парном разряде. Это был первый случай, когда белоруски на турнирах Большого шлема встречались друг с другом.

В октябре она выиграла малый итоговый турнир в Чжухае, в финале соревнований снова одолев Бертенс, чем закрепила успех. Всего на счету у Соболенко три титула на турнирах в одиночном разряде, три — в парном.

Тима Белорусских — за альбом, который попал в топы Apple Music, «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте»

Минский музыкант Тима Белорусских сольную карьеру начал в 2017 году, а уже в 2019 попал в топы стриминговых сервисов в СНГ. Настоящее имя певца — Тимофей Морозов, ему всего 21 год, а его хиты «Незабудка» и «Мокрые кроссы», кажется, слышали все.



Тима Белорусских. Фото: Сергей Строгий, TUT.BY

В начале 2019 года Тима Белорусских выпустил первый и пока единственный альбом — «Твой первый диск — моя кассета».

Команда «ВКонтакте» назвала его артистом 2019 года. В VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. В топ-30 треков попали сразу три композиции: «Витаминка», «Незабудка» и «Я больше не напишу».

Еще за Тимой Белорусских — победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» тоже слушали чаще других альбомов.

Также треки минского музыканта «Незабудка» и «Витаминка» в этом году белорусы чаще всего выбирали на сервисе для поиска и прослушивания музыки «Яндекс.Музыка» . Творчество Белорусских отметили и в Apple Music — там он попал в топ-100 самых популярных в этом году песен у россиян. «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Я больше не напишу», «Найду тебя» и «Поезда» разместились на 4-й, 6-й, 8-й и 24-й, 84-й и 94-й строчках рейтинга.

Тима Белорусских выходит на сцену более 30 раз в месяц.

Водитель троллейбуса — за железные нервы

В январе в сеть попало видео «дрифтующего» на минском проспекте Пушкина троллейбуса. Все могло закончиться серьезной аварией, но водитель проявила незаурядное мастерство — и смогла удержать троллейбус на дороге. В тот день столица застряла в максимальных, 10-балльных пробках. Неблагоприятные погодные условия — оттепель днем и понижение температуры к вечеру, а также сильный ветер привели к тому, что проезжая часть и тротуары покрылись корочкой льда. За несколько часов в столице произошло более трех десятков ДТП.

«Водитель — молодец, нервы железные, но, наверное, поседел», — предполагали люди. И этим «железным» водителем троллейбуса № 33 столичного маршрута ГП «Минсктранс» оказалась Валентина Семенчукова.



Валентина Семенчукова. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В профессию она пришла около 20 лет назад. Троллейбус под управлением Валентины вечером того январского дня выполнял очередной рейс. По обледеневшему проспекту Пушкина машина двигалась очень медленно — километров 15−20. В какое-то мгновение троллейбус стал неуправляемым — его понесло по льду и начало разворачивать.

— Никакого страха я в тот момент не ощущала и потом не обливалась. Думала только о том, что надо сохранить троллейбус, себя и пассажиров — их был полный салон, час пик же! — говорила она.

В какой-то момент заднее правое колесо стукнулось о бордюр, троллейбус от этого притормозил, но машину повело в сторону, хотя после этого она быстро выровнялась. Женщине удалось вывести троллейбус из заноса.

Минчане после этого случая даже подготовили петицию с благодарностью в адрес водителей общественного транспорта. «Благодаря профессиональным навыкам водителям общественного транспорта удалось не допустить ДТП, тем самым сберечь здоровье, а возможно, и жизни людей, в том числе пассажиров», — написано в обращении.

Врачи — за то, что спасли мать и ребенка, отравившихся ядовитыми грибами

В конце августа 2019 года молодая семья в Кобрине и ребенок, которому был 1 год 10 месяцев, отравились ядовитыми грибами, предположительно, бледной поганкой . Отец умер, а мать и ребенка спасли врачи Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, которые провели трансплантацию печени. Матери и ребенку пересадили один на двоих орган.



Спасенный Мирослав. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всего в спасении Марии и ее ребенка Мирослава были задействованы около 30 медиков (!), не только из Минска — еще из Гродно, Бреста и Могилева. Это было сложно, но все получилось. Если бы маму и ребенка вовремя не отправили из Бреста, задержали бы на несколько часов, они бы не выжили. Ситуация осложнялась и тем, что, с точки зрения методики забора для трансплантации, печень — даже сложнее сердца или почки.

В два часа ночи 4 сентября начали работу сразу три операционные бригады. Задача для первой: разделить печень на две части — пятую часть ребенку, большую часть матери.

После этого вторая бригада начала пересадку печени Мирославу, а третья — Марии. Медики потом рассказали Марии: когда начали оперировать, то ее собственная печень и печень сына были белыми — это некроз, то есть отмирание тканей.

Работали в операционных полсуток. Вышли в 12 часов дня, хотя и это для наших врачей не рекорд.



Трансплантолог Алексей Щерба руководил спасением мамы и ребенка в ту ночь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Работу по спасению мамы и сына координировал и сам в бригаде с коллегами-трасплантологами и микрохирургом делал операцию ребенку замдиректора научно-практического центра Алексей Щерба.

— Уникальнейший случай в мировой практике, единственный на постсоветском пространстве, — отзывался о сових коллегах тогда директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Создатели церемонии открытия II Европейских игр — за то, что показали Беларусь, которую мы любим

В Минске 21 июня на стадионе «Динамо» в присутствии 22 000 зрителей прошла церемония открытия II Европейских игр — и она была просто восхитительной, как и церемония закрытия игр!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На церемонии открытия показали много национального: Погоню, рыцарей ВКЛ, Купалье, зрителям рассказали о Скорине и Евфросинье Полоцкой, Льве Сапеге, Марке Шагале, читали стихи Максима Богдановича и Адама Мицкевича, выступала группа «Троица». Это была эффектная церемония.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ее режиссером-постановщиком стал россиянин Алексей Сеченов. А «белорусскости» шоу добавил наш Александр Вавилов.

Именно Александр Дмитриевич Вавилов как сценарист дополнил постановку национальным колоритом, и в том числе, предложил добавить в шоу зубра, о котором говорят до сих пор.

Студентка БГЭУ — за то, что противостояла системе

Первокурсница Белорусского государственного экономического университета Алина Шмигель во время досрочного голосования на выборах в белорусский парламент сняла и выложила видео, как их преподаватель рассказывает студентам, почему они должны проголосовать досрочно. После того, как это видео опубликовали СМИ, девушку начали травить другие студенты, обвиняя в том, что она подставила преподавательницу. Но ситуация ее не сломила: она все равно осталась верна своим взглядам.



Алина Шмигель. Фото: Уладзь Грыдзін, «Радыё Свабода»

— Одногруппники называют меня сейчас «крысой», — говорила она. — Какая же я крыса? Я же выполнила свой гражданский долг, в отличие от них. Обозлились на меня. Говорят, что если у них из-за меня возникнут проблемы, то проблемы буду иметь и я. Говорят, что я подставила человека. Я согласна, что это хорошая преподавательница, она много для группы делает. На нее давят, и это ужасно. Я только это хотела сказать. Я возмущена тем, что так происходит. Не хочу, чтобы кого-то увольняли из университета сейчас. Дело не в преподавателях, дело в системе.

Видео: канал на YouTube Радыё Свабода

Школьники из 6 «А» — за то, что показали своим примером, как помогать другу

У шестиклассника Ильи Давидовича из минской средней школы № 161 неожиданно нашли опухоль головного мозга. Она неоперабельна. Семья стала искать зарубежные клиники, которые бы смогли помочь. Сперва нашли в Корее, там выставили счет в 100 тысяч долларов. Теперь сына консультирует доктор с мировым именем, знаменитый швейцарский нейрохирург Эвалдас Чеснулис.



Илья — спортсмен, он увлекается плаванием, до болезни каждый день ходил на тренировки. Фото: семейный архив

Родители открыли благотворительный счет, но в стороне от беды не осталась школа и одноклассники Ильи. Возможно, это самый лучший пример того, когда в школе детей научили, что такое быть добрым, проявлять милосердие и помогать не словами, а действиями.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

«Илья, выздоравливай! Мы тебя очень ждем! Держим за тебя кулачки, поскорее возвращайся к нам», — сперва шестиклассники записали видео со словами поддержки и отправили мальчику, а потом стали выкладывать на своих страницах в Instagram посты про него с хештегами «благотворительность, помощь Илье».

Учителя, дети и родители объединились. Взрослые напечатали 10 тысяч листовок, а дети стали раздавать их на улице, у метро, в магазинах. За полтора часа раздали две тысячи экземпляров. В итоге на помощь Илье за шесть дней собрали 80 тысяч долларов.

Опрос Герой года-2019 — кто это? Школьник из Лиды Игнат Ильюшонок

Главный инженер МЗКТ Андрей Головач

Врачи, которые впервые в Беларуси пересадили сердце 10-летней девочке

Борцы с аккумуляторным заводом в Бресте

Теннисистка Арина Соболенко

Музыкант Тима Белорусских

Водитель «дрифтующего» троллейбуса Валентина Семенчукова

Врачи, которые пересадили печень матери и ребенку

Создатели церемонии открытия II Европейских игр

Студентка Алина Шмигель, снявшая видео о загоне на голосование

Дети из 6 «А», которые собирают деньги, чтобы помочь выздороветь однокласснику

Ваш вариант ответа 149 голосов Результаты