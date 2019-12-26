«Свадебный сезон – 2019» завершен!

Источник материала: Единство

Год подходит к концу, а значит, настает время подвести итоги «Свадебного сезона». Среди множества участников было отобрано четыре пары, которые получили наибольшую поддержку в голосовании на нашей странице ВКонтакте. И они получают от нас, редакции газеты «А», приятные призы, которым точно найдется место в их счастливой совместной жизни!

Любимцами читателей с большим отрывом стали Мария и Дмитрий Голец.





Эта пара познакомилась случайно, будучи в общей компании. Дмитрий, увидев Марию, с первого взгляда понял: мое, однако одним неосторожным замечанием обидел девушку. И «замаливать грех» пришлось долго – 8 месяцев он добивался ее расположения. Но настойчивость и множество красивых поступков сделали свое дело – Мария «капитулировала», открыв перед упорным ухажером свое сердце. И не пожалела! Дмитрий оказался добрейшим человеком, чутким и надежным – как за такого не выйти замуж?

Молодые уже успели съездить в свадебное путешествие в Китай. В дальнейших планах у них – рождение детей.

На втором месте по количеству голосов оказались Карина и Андрей Дехтяронок.





Оба военнослужащие, они познакомились на одном из рабочих мероприятий. Случайное знакомство крепло, и, не успели молодые люди оглянуться, как у них уже сложились крепкие отношения. Карина и Андрей живут, что называется, душа в душу – у них одинаковые взгляды на жизнь, общие интересы, а иногда они даже думают одинаково! В таких отношениях дело не могло не дойти до предложения руки и сердца, которое Андрей сделал своей избраннице во время романтического вечера. Девушка от неожиданности немного растерялась, но, конечно, согласилась, ведь Андрей ‒ именно тот мужчина, с которым она хочет прожить всю жизнь. Сейчас ребята мечтают построить большой дом, полный веселья и детского смеха.

Третье место нашего конкурса за собой «застолбили» Екатерина и Евгений Арехтины.





Отношения этой пары начались со свадьбы. Правда, не с их собственной – Евгений работал на ней оператором, а Екатерина была там участницей хореографического цыганского шоу. Евгений про себя отметил красивую танцовщицу, но точно не ожидал, что спустя время встретит ее вновь при тех же обстоятельствах! Игнорировать знаки судьбы стало уже невозможно, и молодые люди завязали отношения. Третьей знаковой свадьбой для влюбленных стала та, на которой Евгений сделал Екатерине предложение, и только четвертое бракосочетание стало их собственным.

Молодожены уже успели съездить в спонтанное свадебное путешествие в Санкт-Петербург. Совместные планы у пары грандиозные: сделать свое шоу и завести детей.

А закрывают четверку победителей «Свадебного сезона – 2019» Надежда и Александр Будько.





Начало этим отношениям положил служебный роман. Надежда и Александр сразу понравились друг другу, а, начав общаться, поняли, что без свидания тут точно не обойтись. Отношения закрутились, и Надежда и Александр не уставали поражаться тому, как хорошо подходят друг другу – все качества одного идеально дополняли другого. И вот однажды произошло то, что и должно было случиться… Александр пригласил Надежду на смотровую площадку Национальной библиотеки. Хоть Надежда была уставшей после работы, согласилась. И вряд ли она однажды пожалеет об этом, ведь там возлюбленный и предложил ей стать его женой.

Пара уверена, что их брак будет долгим и крепким. Оба мечтают о сыне и дочке.

Как победители могут забрать свой приз?

Приходите с паспортом в редакцию газеты «Адзiнства» (г. Борисов, ул. Строителей, 33а) в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Забрать свой приз можно в течение месяца после размещения итогов конкурса в газете. В случае неявки победителя за получением приза в указанный срок, приз остается у организатора конкурса.

А «Свадебный сезон – 2020» уже не за горами!

Напомним, в конкурсе могут принимать участие все молодожены Борисовского района. При этом вы можете выслать свадебное фото и историю своего знакомства на наш электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (с пометкой «Свадебный сезон») или пообщаться с журналистом после свадебной церемонии в отделе ЗАГС Борисовского райисполкома.

Мария КУРЧЕНОК, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ