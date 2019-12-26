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РПЦ разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых
27.12.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синод Русской православной церкви указал на недопустимость каких-либо ограничений при поминовении и допущении к церковным таинствам верующим, которые носят имена святых любых поместных православных церквей, сообщается на сайте РПЦ.
Церковная комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в РПЦ традиция наречения при крещении не всегда учитывает «многообразие практик и традиций», которые есть в других поместных православных церквях. Это связано в том числе с тем, что месяцеслов РПЦ не содержит всех имен святых, прославленных другими церквями.
Синод постановил обратить внимание на возможность беспрепятственного наречения и последующего крещения младенцев именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей.
По мнению комиссии, не имеется препятствий для принятия в таинстве крещения имени, которое отличается от его привычного национального звучания (например, Иоанн — Джон) в тех случаях, когда человек носил это имя до крещения. «Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов», — пояснили в синоде.
В случае если речь идет о крещении взрослого человека, имя которого не имеет аналога в месяцесловах поместных церквей, ему должны дать возможность самому выбрать крестильное имя в православном месяцеслове. «Причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем», — сказано в постановлении.
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Синод Русской православной церкви указал на недопустимость каких-либо ограничений при поминовении и допущении к церковным таинствам верующим, которые носят...
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