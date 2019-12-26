Они дарят уверенность в завтрашнем дне

Источник материала: Единство

– Профессиональный праздник страховых работников отмечается в декабре. С какими результатами вы подошли к финишу года?

– Исторически сложилось так, что наша компания отмечает одновременно два профессиональных праздника: 3 декабря – день рождения Белгосстраха и в первую суббота декабря – День страхового работника. По случаю этих знаковых событий во Дворце культуры им.М. Горького прошло торжественное мероприятие. Наш город посетили более чем 100 гостей: руководители и лучшие работники из 23 представительств и филиала Белгосстраха по Минской области. Многим приглашенным, внесшим значительный вклад в развитие страхового дела, были вручены награды и ценные подарки. Я с уверенностью могу сказать, что 2019 год был удачным для нашего представительства, достигнуты поставленные цели и задачи благодаря слаженной работе профессиональной команды.

– Белгосстрах занимается добровольным и обязательным страхованием. Что входит в обязательный перечень?

– Всего в Беларуси существует 11 видов обязательного страхования. Если говорить об обязательных видах для физических лиц, то это: страхование строений, принадлежащих гражданам; гражданской ответственности владельцев транспортных средств; медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. Следует отметить, что обязательному страхованию строений подлежат жилые дома и примыкающие к ним строения, которые используются для постоянного проживания. Отдельно стоящие на придомовом участке строения (сараи, гаражи, и другие хозпостройки) не подлежат обязательному страхованию, а, следовательно, Белгосстрах по ним ответственности не несет. В обязательном страховании строений используются принципы пропорционального страхования: страховая сумма устанавливается в размере 50% от стоимости строения и, соответственно, страховое возмещение, подлежащее выплате в результате наступления страхового случая, выплачивается также в размере 50% от размера причиненного ущерба.

– С нового года вносятся изменения в законодательство о страховании. Расскажите об этом, пожалуйста.

– С 01.01.2020г. расширяется перечень граждан, освобождающихся от страховых взносов по обязательному страхованию строений: граждане, относящиеся к категориям, перечисленным в пунктах 2 – 13 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан"; лица, строения которых находятся в совместной собственности супругов, один из которых относится к категории граждан, указанной в пунктах 2 – 13 статьи 3 Закона Республики Беларусь "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан"; неработающие пенсионеры и инвалиды, размер пенсии которых за январь текущего года не превышает трех базовых величин, установленных на 1 января, при условии, что с ними не проживают или проживают, но не ведут совместное хозяйство, трудоспособные члены семьи; граждане, у которых совокупный доход на члена семьи за прошедший календарный год не превышает трех базовых величин в месяц. Освобождение от уплаты страховых взносов или предоставление льгот по уплате страховых взносов производится на основании заявления страхователя, подаваемого не позднее 1 апреля текущего года в представительство Белгосстраха с приложением подтверждающих документов.

– Что чаще всего страхуют борисовчане?

– Из года в год роль страхования усиливается, значимость и необходимость наличия страховой защиты становится приоритетным условием стабильной жизни, и это не может не радовать. Больше всего борисовчане заботятся о сохранении, конечно же, своего имущества и здоровья.

– Во многих странах медицинские услуги оказываются по страховому принципу. Видит ли ваша компания развитие в этом направлении?

– В данном случае вы говорите о странах, где присутствует обязательное медицинское страхование и только платное медицинское обслуживание. В нашем случае ни страховая компания Белгосстрах, ни иные другие страховщики не устанавливают и не вводят обязательные виды страхования – это прерогатива государства.

– Сейчас по всей стране масштабно проходит благотворительная акция «Наши дети». Белгосстрах принимает в ней участие?

– Разумеется, ведь дети – наше будущее! В этом году в рамках акции «Наши дети» планируется посетить многодетную семью, которая нуждается в поддержке и внимании. Также представительство Белгосстраха по Борисовскому району подключилось к республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество».

– В каких еще социальных проектах вы участвовали?

– Представительство Белгосстраха по Борисовскому району проводит ежегодные акции «Белгосстрах – детям!», «С Белгосстрахом в первый класс!» и другие мероприятия по повышению финансовой грамотности детей и молодежи. На них подрастающему поколению разъясняется необходимость страховой защиты в повседневной жизни каждого человека, заботящегося о своем будущем и заинтересованного в сохранении своего благосостояния, а также правила поведения для предотвращения несчастных случаев. Ребятам вручаются подарки, сувениры, фликеры. В 2019-м в рамках акции «Белгосстрах – детям!» представительством Белгосстраха по Борисовскому району были выделены средства ГУО «Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» и ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» для приобретения средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов и средств, используемых для оказания первой медицинской помощи, оборудования для оснащения медицинского пункта, пожарно-технической продукции, комплектации класса по безопасности дорожного движения.

– В любом деле важна слаженность в работе, профессионализм. Что Вы можете сказать о вверенном вам коллективе?

– Результаты работы говорят сами за себя. Представительство динамично развивается, складывается положительный темп роста по основным экономическим показателям: по производительности труда, росту заработной платы. Растет количество договоров страхования, а, соответственно, и уровень выплат и т.д. И это все – результат слаженной, профессиональной работы нашего трудового коллектива, который вносит весомый вклад в развитие страхового дела. Работа с людьми всегда была и будет для нас приоритетной, специалисты представительства умеют правильно построить диалог, выслушать клиента, учесть его пожелания… Пользуясь случаем, разрешите поздравить наш коллектив с днем рождения Белгосстраха, профессиональным праздником. Хочу пожелать крепкого здоровья, мира и добра их семьям, успехов в работе, терпения, сил и благодарных клиентов! А всех борисовчан – с наступающим Рождеством и Новым годом. Желаем, чтобы грядущий 2020 год был полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и достижений. Пусть все задуманное исполнится, и вам всегда сопутствует удача!

Беседовала Екатерина ВОРОБЬЕВА