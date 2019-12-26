ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они дарят уверенность в завтрашнем дне

27.12.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

– Профессиональный праздник страховых работников отмечается в декабре. С какими результатами вы подошли к финишу года?

– Исторически сложилось так, что наша компания отмечает одновременно два профессиональных праздника: 3 декабря – день рождения Белгосстраха и в первую суббота декабря – День страхового работника. По случаю этих знаковых событий во Дворце культуры им.М. Горького прошло торжественное мероприятие. Наш город посетили более чем 100 гостей: руководители и лучшие работники из 23 представительств и филиала Белгосстраха по Минской области. Многим приглашенным, внесшим значительный вклад в развитие страхового дела, были вручены награды и ценные подарки. Я с уверенностью могу сказать, что 2019 год был удачным для нашего представительства, достигнуты поставленные цели и задачи благодаря слаженной работе профессиональной команды.

– Белгосстрах занимается добровольным и обязательным страхованием. Что входит в обязательный перечень?

– Всего в Беларуси существует 11 видов обязательного страхования. Если говорить об обязательных видах для физических лиц, то это: страхование строений, принадлежащих гражданам; гражданской ответственности владельцев транспортных средств; медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. Следует отметить, что обязательному страхованию строений подлежат жилые дома и примыкающие к ним строения, которые используются для постоянного проживания. Отдельно стоящие на придомовом участке строения (сараи, гаражи, и другие хозпостройки) не подлежат обязательному страхованию, а, следовательно, Белгосстрах по ним ответственности не несет. В обязательном страховании строений используются принципы пропорционального страхования: страховая сумма устанавливается в размере 50% от стоимости строения и, соответственно, страховое возмещение, подлежащее выплате в результате наступления страхового случая, выплачивается также в размере 50% от размера причиненного ущерба.

– С нового года вносятся изменения в законодательство о страховании. Расскажите об этом, пожалуйста.

– С 01.01.2020г. расширяется перечень граждан, освобождающихся от страховых взносов по обязательному страхованию строений: граждане, относящиеся к категориям, перечисленным в пунктах 2 – 13 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан"; лица, строения которых находятся в совместной собственности супругов, один из которых относится к категории граждан, указанной в пунктах 2 – 13 статьи 3 Закона Республики Беларусь "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан"; неработающие пенсионеры и инвалиды, размер пенсии которых за январь текущего года не превышает трех базовых величин, установленных на 1 января, при условии, что с ними не проживают или проживают, но не ведут совместное хозяйство, трудоспособные члены семьи; граждане, у которых совокупный доход на члена семьи за прошедший календарный год не превышает трех базовых величин в месяц. Освобождение от уплаты страховых взносов или предоставление льгот по уплате страховых взносов производится на основании заявления страхователя, подаваемого не позднее 1 апреля текущего года в представительство Белгосстраха с приложением подтверждающих документов.

– Что чаще всего страхуют борисовчане?

– Из года в год роль страхования усиливается, значимость и необходимость наличия страховой защиты становится приоритетным условием стабильной жизни, и это не может не радовать. Больше всего борисовчане заботятся о сохранении, конечно же, своего имущества и здоровья.

– Во многих странах медицинские услуги оказываются по страховому принципу. Видит ли ваша компания развитие в этом направлении?

– В данном случае вы говорите о странах, где присутствует обязательное медицинское страхование и только платное медицинское обслуживание. В нашем случае ни страховая компания Белгосстрах, ни иные другие страховщики не устанавливают и не вводят обязательные виды страхования – это прерогатива государства.

– Сейчас по всей стране масштабно проходит благотворительная акция «Наши дети». Белгосстрах принимает в ней участие?

– Разумеется, ведь дети – наше будущее! В этом году в рамках акции «Наши дети» планируется посетить многодетную семью, которая нуждается в поддержке и внимании. Также представительство Белгосстраха по Борисовскому району подключилось к республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество».

– В каких еще социальных проектах вы участвовали?

– Представительство Белгосстраха по Борисовскому району проводит ежегодные акции «Белгосстрах – детям!», «С Белгосстрахом в первый класс!» и другие мероприятия по повышению финансовой грамотности детей и молодежи. На них подрастающему поколению разъясняется необходимость страховой защиты в повседневной жизни каждого человека, заботящегося о своем будущем и заинтересованного в сохранении своего благосостояния, а также правила поведения для предотвращения несчастных случаев. Ребятам вручаются подарки, сувениры, фликеры. В 2019-м в рамках акции «Белгосстрах – детям!» представительством Белгосстраха по Борисовскому району были выделены средства ГУО «Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» и ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» для приобретения средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов и средств, используемых для оказания первой медицинской помощи, оборудования для оснащения медицинского пункта, пожарно-технической продукции, комплектации класса по безопасности дорожного движения.

– В любом деле важна слаженность в работе, профессионализм. Что Вы можете сказать о вверенном вам коллективе?

– Результаты работы говорят сами за себя. Представительство динамично развивается, складывается положительный темп роста по основным экономическим показателям: по производительности труда, росту заработной платы. Растет количество договоров страхования, а, соответственно, и уровень выплат и т.д. И это все – результат слаженной, профессиональной работы нашего трудового коллектива, который вносит весомый вклад в развитие страхового дела. Работа с людьми всегда была и будет для нас приоритетной, специалисты представительства умеют правильно построить диалог, выслушать клиента, учесть его пожелания… Пользуясь случаем, разрешите поздравить наш коллектив с днем рождения Белгосстраха, профессиональным праздником. Хочу пожелать крепкого здоровья, мира и добра их семьям, успехов в работе, терпения, сил и благодарных клиентов! А всех борисовчан – с наступающим Рождеством и Новым годом. Желаем, чтобы грядущий 2020 год был полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и достижений. Пусть все задуманное исполнится, и вам всегда сопутствует удача!

Беседовала Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в первую субботу декабря страховые работники отмечают профессиональный праздник. В этом году Белгосстрах отпраздновал свою 98-ю годовщину. Договор...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд огласил приговор по массовому «делу медиков». Шакутин приговорен к 1,5 годам и освобожден в зале суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика