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«Беларуская ялінка» и рождественские фильмы. Куда пойти в Гродно в предновогодние выходные
27.12.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти предновогодние выходные (и пятницу) в Гродно можно сходить на «беларускую ялінку», на ночную танцевальную вечеринку, посмотреть рождественские фильмы, а еще посетить мастер-классы, где научат расписывать елочки-игрушки и валять сережки.
Ночная танцевальная вечеринка
В баре «CRAZY DOG» пройдет ночная вечеринка от трех гродненских танцевальных школ. В программе музыка, танцы, анимация, шоу-номера и мастер-классы.
Вход по промокоду «Дед Латин» и строго с 18 лет при наличии документа, подтверждающего возраст.
Ночной просмотр рождественских фильмов
В тайм-кафе «Портал» — ночной просмотр классических рождественских фильмов. В программе — «Один дома», «Плохой Санта», «Рождественская история (2009)».
Беларуская ялінка
Лічаныя гадзіны застаюцца да адзінай беларускамоўнай ялінкі ў Гародні.Ужо чуваць як святочныя санкі шкрабуць па зімовым гарадзенскім асфальце недзе ў раёне Белых Росаў. Вядомыя людзі горада ў гэты дзень ператварацца ў казачных герояў, каб павіншаваць дзетак. Усім прысутным абяцаюць падарункі.
Мастер-классы на ярмарке «Кiрмаш Палешукоў»
В OldCity проходит рождественская ярмарка «Кiрмаш Палешукоў», в рамках которых мастера со всей Беларуси научат всех желающих делать красивые поделки.
Например, в субботу можно будет научиться валять из шерсти листики и снежинки, расписывать керамику и плести браслеты. А в воскресенье — расписывать снеговика, ваять скандинавского гнома и делать открытки из фанеры. Все участники мастер-классов, обещают организаторы, получат подарки.
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В эти предновогодние выходные (и пятницу) в Гродно можно сходить на «беларускую ялінку», на ночную танцевальную вечеринку, посмотреть рождественские фильмы, а еще...
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