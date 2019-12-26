«Беларуская ялінка» и рождественские фильмы. Куда пойти в Гродно в предновогодние выходные

Источник материала: Tut.by

В эти предновогодние выходные (и пятницу) в Гродно можно сходить на «беларускую ялінку», на ночную танцевальную вечеринку, посмотреть рождественские фильмы, а еще посетить мастер-классы, где научат расписывать елочки-игрушки и валять сережки.

Ночная танцевальная вечеринка



Фото: www. el-ritmo.ru, носит иллюстративный характер

Где: бар «CRAZY DOG» (улица Горького, 91Б) Когда: 27 декабря, с 18.00 Сколько: бесплатно.

В баре «CRAZY DOG» пройдет ночная вечеринка от трех гродненских танцевальных школ. В программе музыка, танцы, анимация, шоу-номера и мастер-классы.

Вход по промокоду «Дед Латин» и строго с 18 лет при наличии документа, подтверждающего возраст.

Ночной просмотр рождественских фильмов





Где: тайм-кафе «Портал» (улица Большая Троицкая, 31) Когда: 28 декабря, с 22.00 Сколько: 4 рубля.

В тайм-кафе «Портал» — ночной просмотр классических рождественских фильмов. В программе — «Один дома», «Плохой Санта», «Рождественская история (2009)».

Беларуская ялінка



Фото с сайта ya2016.com

Где: Цэнтр гарадскога жыцця (улица Кирова, 3.) Когда: 28 декабря, с 12.00 Сколько: бесплатно.

Лічаныя гадзіны застаюцца да адзінай беларускамоўнай ялінкі ў Гародні.Ужо чуваць як святочныя санкі шкрабуць па зімовым гарадзенскім асфальце недзе ў раёне Белых Росаў. Вядомыя людзі горада ў гэты дзень ператварацца ў казачных герояў, каб павіншаваць дзетак. Усім прысутным абяцаюць падарункі.

Мастер-классы на ярмарке «Кiрмаш Палешукоў»





Где: торговый центр OldCity (улица Дубко, 17) Когда: 28−29 декабря, с 14.00 (последний мастер-класс начинается в субботу в 19.00, в воскресенье — в 18.00) Сколько: бесплатно.

В OldCity проходит рождественская ярмарка «Кiрмаш Палешукоў», в рамках которых мастера со всей Беларуси научат всех желающих делать красивые поделки.

Например, в субботу можно будет научиться валять из шерсти листики и снежинки, расписывать керамику и плести браслеты. А в воскресенье — расписывать снеговика, ваять скандинавского гнома и делать открытки из фанеры. Все участники мастер-классов, обещают организаторы, получат подарки.