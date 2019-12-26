ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беларуская ялінка» и рождественские фильмы. Куда пойти в Гродно в предновогодние выходные

27.12.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В эти предновогодние выходные (и пятницу) в Гродно можно сходить на «беларускую ялінку», на ночную танцевальную вечеринку, посмотреть рождественские фильмы, а еще посетить мастер-классы, где научат расписывать елочки-игрушки и валять сережки.

Ночная танцевальная вечеринка


Фото: www. el-ritmo.ru, носит иллюстративный характер

Где: бар «CRAZY DOG» (улица Горького, 91Б)

Когда: 27 декабря, с 18.00

Сколько: бесплатно.

В баре «CRAZY DOG» пройдет ночная вечеринка от трех гродненских танцевальных школ. В программе музыка, танцы, анимация, шоу-номера и мастер-классы.

Вход по промокоду «Дед Латин» и строго с 18 лет при наличии документа, подтверждающего возраст.

Ночной просмотр рождественских фильмов


Где: тайм-кафе «Портал» (улица Большая Троицкая, 31)

Когда: 28 декабря, с 22.00

Сколько: 4 рубля.

В тайм-кафе «Портал» — ночной просмотр классических рождественских фильмов. В программе — «Один дома», «Плохой Санта», «Рождественская история (2009)».

Беларуская ялінка


Фото с сайта ya2016.com

Где: Цэнтр гарадскога жыцця (улица Кирова, 3.)

Когда: 28 декабря, с 12.00

Сколько: бесплатно.

Лічаныя гадзіны застаюцца да адзінай беларускамоўнай ялінкі ў Гародні.Ужо чуваць як святочныя санкі шкрабуць па зімовым гарадзенскім асфальце недзе ў раёне Белых Росаў. Вядомыя людзі горада ў гэты дзень ператварацца ў казачных герояў, каб павіншаваць дзетак. Усім прысутным абяцаюць падарункі.

Мастер-классы на ярмарке «Кiрмаш Палешукоў»


Где: торговый центр OldCity (улица Дубко, 17)

Когда: 28−29 декабря, с 14.00 (последний мастер-класс начинается в субботу в 19.00, в воскресенье — в 18.00)

Сколько: бесплатно.

В OldCity проходит рождественская ярмарка «Кiрмаш Палешукоў», в рамках которых мастера со всей Беларуси научат всех желающих делать красивые поделки.

Например, в субботу можно будет научиться валять из шерсти листики и снежинки, расписывать керамику и плести браслеты. А в воскресенье — расписывать снеговика, ваять скандинавского гнома и делать открытки из фанеры. Все участники мастер-классов, обещают организаторы, получат подарки.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти предновогодние выходные (и пятницу) в Гродно можно сходить на «беларускую ялінку», на ночную танцевальную вечеринку, посмотреть рождественские фильмы, а еще...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд огласил приговор по массовому «делу медиков». Шакутин приговорен к 1,5 годам и освобожден в зале суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика