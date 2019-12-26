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В Минске 23-летнего парня осудили за мошенничество на 170 тысяч долларов
27.12.2019 17:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице вынесли приговор 23-летнему парню за мошенничество на 170 тысяч долларов и попытку получить еще 180 тысяч. Обманутыми оказались банк, лизинговая компания и два оператора мобильной связи. Об этом
Как раньше
Оказалось, деньги фигурант зачастую тратил на развлечения и аренду дорогих авто. О самом парне лишь известно, что он имеет среднее специальное образование. Ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.
Как указано в приговоре, парень действуя в одиночку, так и с другими, неосведомленными людьми, обманом получил имущество и деньги на общую сумму 350 тысяч рублей, принадлежащие «Белгазпромбанк», ОАО «ПриватЛизинг», мобильным операторам А1 и МТС, а также еще одной гражданке. И кроме того, пытался получить от них же еще около 360 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
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Он пытался получить еще 180 тысяч, но безуспешно.
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