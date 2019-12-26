В Минске 23-летнего парня осудили за мошенничество на 170 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В столице вынесли приговор 23-летнему парню за мошенничество на 170 тысяч долларов и попытку получить еще 180 тысяч. Обманутыми оказались банк, лизинговая компания и два оператора мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.



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Как раньше уточняли следователи, с августа 2018-го по февраль 2019-го парень обманом завладел чужим имуществом на почти 360 тысяч рублей. Эпизоды были отмечены в Минске и области. Фигурант просил своих знакомых оформить карту рассрочки одного из банков. После чего по этим картам люди покупали телефоны и смарт-часы по просьбе парня. Технику они за вознаграждение (от 50 до 300 рублей) отдавали ему, а тот обещал исправно платить по долгам каждый месяц. Но обещания не сдержал. По такой же схеме парень искал желающих «заработать» через соцсети — и люди отдавали малознакомому человеку покупки, за что получали оговоренную сумму. Но она едва ли покрывала цену товара.

Оказалось, деньги фигурант зачастую тратил на развлечения и аренду дорогих авто. О самом парне лишь известно, что он имеет среднее специальное образование. Ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.

Как указано в приговоре, парень действуя в одиночку, так и с другими, неосведомленными людьми, обманом получил имущество и деньги на общую сумму 350 тысяч рублей, принадлежащие «Белгазпромбанк», ОАО «ПриватЛизинг», мобильным операторам А1 и МТС, а также еще одной гражданке. И кроме того, пытался получить от них же еще около 360 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.