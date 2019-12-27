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Кореличская РО РОО «Белая Русь» собрала новогодние подарки для одиноких пожилых постояльцев Лукской больницы сестринского ухода

27.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Кореличская РО РОО «Белая Русь» собрала новогодние подарки для одиноких пожилых постояльцев Лукской больницы сестринского ухода

В канун новогодних и рождественских праздников подарков и чуда ждут не только дети, но и взрослые, особенно одинокие и пожилые. Акция республиканского общественного объединения «Белая Русь» «В Новый год — с Белой Русью» дарит теплые и радостные моменты именно таким людям. Заместитель председателя Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО РОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик приехал с подарками и словами поздравлений в Лукскую больницу сестринского ухода, над которой уже три года шефствует общественная организация.

Кореличская РО РОО «Белая Русь» собрала новогодние подарки для одиноких пожилых постояльцев Лукской больницы сестринского ухода

Сегодня в больнице на государственном обеспечении живут 25 пожилых людей. В основном это одинокие бабушки и дедушки, страдающие в силу возраста различными болезнями.

— Многие из вас имеют непростые судьбы, большинство пережило Великую Отечественную войну, — сказал Руслан Абрамчик. — И теперь вам непросто, но уверен, что в стенах этой больницы вы получаете должный уход и стали одной большой семьей.

Кореличская РО РОО «Белая Русь» собрала новогодние подарки для одиноких пожилых постояльцев Лукской больницы сестринского ухода

От имени всех членов Кореличской РО РОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик поздравил и постояльцев, и сотрудников Лукской больницы с наступающими праздниками, вручил подарки, средства гигиены и выразил уверенность в том, что «Белая Русь» продолжит держать шефство над медучреждением.

Кореличская РО РОО «Белая Русь» собрала новогодние подарки для одиноких пожилых постояльцев Лукской больницы сестринского ухода

Инна ЛЕЙКО

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В канун новогодних и рождественских праздников подарков и чуда ждут не только дети, но и взрослые, особенно одинокие и пожилые.
 
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