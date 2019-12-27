Кореличская РО РОО «Белая Русь» собрала новогодние подарки для одиноких пожилых постояльцев Лукской больницы сестринского ухода

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В канун новогодних и рождественских праздников подарков и чуда ждут не только дети, но и взрослые, особенно одинокие и пожилые. Акция республиканского общественного объединения «Белая Русь» «В Новый год — с Белой Русью» дарит теплые и радостные моменты именно таким людям. Заместитель председателя Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО РОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик приехал с подарками и словами поздравлений в Лукскую больницу сестринского ухода, над которой уже три года шефствует общественная организация.





Сегодня в больнице на государственном обеспечении живут 25 пожилых людей. В основном это одинокие бабушки и дедушки, страдающие в силу возраста различными болезнями.

— Многие из вас имеют непростые судьбы, большинство пережило Великую Отечественную войну, — сказал Руслан Абрамчик. — И теперь вам непросто, но уверен, что в стенах этой больницы вы получаете должный уход и стали одной большой семьей.





От имени всех членов Кореличской РО РОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик поздравил и постояльцев, и сотрудников Лукской больницы с наступающими праздниками, вручил подарки, средства гигиены и выразил уверенность в том, что «Белая Русь» продолжит держать шефство над медучреждением.





Инна ЛЕЙКО

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