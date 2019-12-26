В «Минсктрансе» рассказали, как будут отапливать автобусы и троллейбусы в праздники

Источник материала: Tut.by

С ближайшей субботы и по 2 января отопление в салонах минских автобусов, троллейбусов и трамваев будет включено все время работы на линии. Эту информацию подтвердили в «Минсктрансе».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В автобусные, троллейбусные и трамвайный парки Минска отправят распоряжение по отоплению в общественном транспорте с 28 декабря по 2 января. В эти дни отопители салонов всего общественного транспорта должны быть включены на протяжении всего времени работы на линии. Пользователь твиттера novostnik выложил факсограмму за подписью генерального директора «Минсктранса».

С 28 декабря по 2 января в общественном транспорте Минска включат отопление. А потом выключат. С рождеством и новым годом поздравляет фирма «Минсктранс»! pic.twitter.com/15OONgf2Q6 — novostnik (@novostnik) 27 декабря 2019 г.

На предприятии TUT.BY подтвердили, что такое решение сть.

— По прогнозу погоды ожидается снижение температуры воздуха. Учитывая это и приближающиеся праздники, приняли такое решение. К тому же, в эти дни транспорт будет работать дольше, иногда — ночью, — рассказал начальник производственно-технического отдела «Минсктранс» Александр Сикорский.

А что же после 2 января? Транспортники объясняют, что нынешнее решение — это только дополнительный способ повышения комфорта. В другое время отопительное оборудование будет работать по стандартной инструкции.

В начале декабря в газете «Транспортник столицы» объяснялось , как обычно работает отопление в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Контуры отопления салонов автобусов, использующих технологическое тепло от работы двигателя, включают каждый год в одно время — с 15 октября по 15 апреля. Кроме того, если температура воздуха окружающей среды от — 5 °C (включительно) и ниже — включают вентиляторы отопителей салонов, чтобы было теплее.

В троллейбусах, трамваях и электробусах систему отопления включают при температуре воздуха окружающей среды от 0 до -5 °C — с момента выезда на линию до 8.00, при температуре воздуха от -5 °C (включительно) и ниже — на протяжении всего времени работы на линии.