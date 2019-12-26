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В «Минсктрансе» рассказали, как будут отапливать автобусы и троллейбусы в праздники

27.12.2019 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С ближайшей субботы и по 2 января отопление в салонах минских автобусов, троллейбусов и трамваев будет включено все время работы на линии. Эту информацию подтвердили в «Минсктрансе».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В автобусные, троллейбусные и трамвайный парки Минска отправят распоряжение по отоплению в общественном транспорте с 28 декабря по 2 января. В эти дни отопители салонов всего общественного транспорта должны быть включены на протяжении всего времени работы на линии. Пользователь твиттера novostnik выложил факсограмму за подписью генерального директора «Минсктранса».

На предприятии TUT.BY подтвердили, что такое решение сть.

— По прогнозу погоды ожидается снижение температуры воздуха. Учитывая это и приближающиеся праздники, приняли такое решение. К тому же, в эти дни транспорт будет работать дольше, иногда — ночью, — рассказал начальник производственно-технического отдела «Минсктранс» Александр Сикорский.

А что же после 2 января? Транспортники объясняют, что нынешнее решение — это только дополнительный способ повышения комфорта. В другое время отопительное оборудование будет работать по стандартной инструкции.

В начале декабря в газете «Транспортник столицы» объяснялось, как обычно работает отопление в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Контуры отопления салонов автобусов, использующих технологическое тепло от работы двигателя, включают каждый год в одно время — с 15 октября по 15 апреля. Кроме того, если температура воздуха окружающей среды от — 5 °C (включительно) и ниже — включают вентиляторы отопителей салонов, чтобы было теплее.

В троллейбусах, трамваях и электробусах систему отопления включают при температуре воздуха окружающей среды от 0 до -5 °C — с момента выезда на линию до 8.00, при температуре воздуха от -5 °C (включительно) и ниже — на протяжении всего времени работы на линии.

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Теги: Минск
 
 
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С ближайшей субботы и по 2 января отопление в салонах минских автобусов, троллейбусов и трамваев будет включено все время работы на линии.
 
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