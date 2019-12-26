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В Витебском районе вынесли приговор женщине, которая подговорила 9-летнюю дочь обокрасть тетю

27.12.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 декабря суд Витебского района вынес приговор женщине за вовлечение своей дочери в преступления. По материалам дела, она трижды отправляла дочь красть деньги. Подробности сообщает пресс-служба суда.

История вскрылась, когда у жительницы района из дома пропали деньги. Розыск вывел на ее сестру и 9-летнюю племянницу. Оказалось, родственница заметила, где лежат сбережения, и подговорила ребенка вытащить купюры.

Как уточняется в приговоре, деньги похитили в два приема, с разницей в два дня — всего 310 долларов и четыре рубля. Мать ребенка судили за кражи и вовлечение дочери в совершение преступлений. Свою вину женщина полностью признала.

Ее приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения наказания на два года. Это значит, если она больше не нарушит закон в ближайшее время, то останется на свободе. При этом надо соблюдать ряд правил: не менять место жительства без предупреждения, не выезжать по личным делам за пределы района (города) больше чем на один месяц, а также в свободное от работы время выполнить 100 часов общественно полезных работ.

 
 
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Ей назначили два года лишения свободы, но с отсрочкой. Она останется дома, но должна жить по правилам и выполнить в свободное время 100 часов общественных работ.
 
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