Новогодний праздник в приемной семье Кузьминых

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Накануне новогодних праздников глава местной вертикали власти Александр Ломский вместе с представителями Несвижского райисполкома посетил приемную семью Натальи Александровны и Александра Николаевича Кузьминых в агрогородке Островки. Встреча прошла в теплой и веселой атмосфере. Для детей сотрудники центра детского творчества подготовили сказочное представление, в котором с большим удовольствием приняли участие и взрослые. Ребята были очень рады почетным гостям, Деду Морозу, Снегурочке и сказочным героям. После танцев и стихов малышам подарили коробки со сладостями от районного объединение РОО “Белорусский фонд детей” и районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. А маме Александр Зиновьевич вручил документы на стиральную машину, которая несомненно облегчит домашние хлопоты.

“НН”.