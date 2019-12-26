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Грудка за 4,99 и сыр за 8,49. Выгодно ли закупаться в пинском гипермаркете распродаж?

27.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Открытие «гипермаркета распродаж» в Пинске наделало шуму. А как иначе, если «Евроопт» снизил на 20% цены на весь ассортимент и выставил свыше 3000 наименований товаров по акции. Но так ли уж ощутимо подешевели продукты? Мы решили проверить это сами и съездили за покупками.

Грудка за 4,99 и сыр за 8,49. Выгодно ли закупаться в пинском гипермаркете распродаж?

Грудка и бедро – дешевле 5 рублей

Разгар рабочего дня, а в гипермаркете на улице Партизанской, 42 уже оживленно. Покупатели увлеченно похаживают между витринами, прицениваются, обсуждают. Больше всего людей в мясном отделе – туда и направляемся.

На прилавке встречает привычное для гипермаркета разнообразие. Бросается в глаза недорогая свинина и говядина, но охотнее всего разбирают курятину. Оно и понятно: бедро и грудка цыпленка стоят дешевле 5 рублей, а чистое филе – 6,99. Как тут удержаться?


Грудка за 4,99 и сыр за 8,49. Выгодно ли закупаться в пинском гипермаркете распродаж?

Идем дальше – ближе к рыбе. Примечаем свежезамороженную форель по красной цене: «королевскую» рыбу предлагают за 18,99 рубля. Малосоленое филе этого же деликатеса в фасовке по 200 граммов тоже нарасхват – отдают за 6,99 рубля.


Грудка за 4,99 и сыр за 8,49. Выгодно ли закупаться в пинском гипермаркете распродаж?

Икра – за копейку. «А это правда?»

Больше всего, конечно, удивила лососевая икра ровно за 1 копейку. «А это правда?», «А за рубль можно 100 банок взять?», «Девушка, а что за эплей?» – не дают расслабиться продавцам удивленные покупатели. Правда, не все так просто. Банку икры по смешной цене можно получить до 12 января, но с одним условием: оплатить покупку от 30 рублей нужно смартфоном с сервисом Apple Pay, привязав его к карточке системы Mastercard. У нас, к несчастью, оказались китайские смартфоны, так что с досадой проходим мимо.

На молочной витрине тоже раздолье. Шляхтинский сыр теперь стоит меньше 10 рублей за кило. Во столько же обойдутся российский и венский – тот, что со вкусом топленого молока. Голландский сыр еще дешевле – на 20 копеек, а ниже всех цена на тильзитский – всего 8,49 рубля.


Грудка за 4,99 и сыр за 8,49. Выгодно ли закупаться в пинском гипермаркете распродаж?

Масло также подешевело – за упаковку сейчас просят 2,19 рубля. Пачка майонеза провансаль тоже обошлась недорого – всего за 1,29 рубля.


Грудка за 4,99 и сыр за 8,49. Выгодно ли закупаться в пинском гипермаркете распродаж?

На мучном также можно сэкономить. Из интересного – нарезной черный хлеб «Стары Менск» меньше чем за полрубля. Сладости – тоже по новым ценам: в частности, подешевели конфеты и печенья.

 
 
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> Открытие «гипермаркета распродаж» в Пинске наделало шуму. А как иначе, если «Евроопт» снизил на 20% цены на весь ассортимент и выставил свыше 3000 наименований...
 
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