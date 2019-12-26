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В Бресте мужчина напал на банкомат из-за «съеденной

27.12.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте попытался снять деньги в банкомате, но после ошибки операции тот «съел» карточку. Разгневанный мужчина схватил мусорку и напал на банкомат. Милиционерам мужчина объяснил, что был зол, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.


Фото: pixabay.com

Житель Бреста хотел снять через банкомат. После того, как произошла «ошибка операции», банковский аппарат не выдал клиенту карточку. Мужчина не стал звонить в техническую службу поддержки, и решил с помощью силы вернуть карточку: сначала он несколько раз ударил кулаком по клавиатуре, а потом схватил стоящий мусорный контейнер и бил банкомат уже им.

Милиция задержала мужчину. Нетрезвый 52-летний неработающий брестчанин свой поступок объяснил банальной злостью.

Испорченная клавиатура банкомата восстановлению не подлежит, причиненный ущерб составил более 1000 рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина не стал звонить в техническую службу поддержки, и решил с помощью силы вернуть карточку: сначала он несколько раз ударил кулаком по клавиатуре, а потом...
 
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