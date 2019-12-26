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В Бресте мужчина напал на банкомат из-за «съеденной
27.12.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте попытался снять деньги в банкомате, но после ошибки операции тот «съел» карточку. Разгневанный мужчина схватил мусорку и напал на банкомат. Милиционерам мужчина объяснил, что был зол,
Житель Бреста хотел снять через банкомат. После того, как произошла «ошибка операции», банковский аппарат не выдал клиенту карточку. Мужчина не стал звонить в техническую службу поддержки, и решил с помощью силы вернуть карточку: сначала он несколько раз ударил кулаком по клавиатуре, а потом схватил стоящий мусорный контейнер и бил банкомат уже им.
Милиция задержала мужчину. Нетрезвый 52-летний неработающий брестчанин свой поступок объяснил банальной злостью.
Испорченная клавиатура банкомата восстановлению не подлежит, причиненный ущерб составил более 1000 рублей.
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Мужчина не стал звонить в техническую службу поддержки, и решил с помощью силы вернуть карточку: сначала он несколько раз ударил кулаком по клавиатуре, а потом...
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