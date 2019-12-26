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Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске

27.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На главной площади Кировска прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Главных персонажей праздника воплотили представители организаций и учреждений района (фотоотчет).

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске


Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске


Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске


Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске


Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске


Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске


Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске


Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске

Фото Максима МИКЕШИНА.

 

 
 
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На главной площади Кировска прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Главных персонажей праздника воплотили представители организаций и...
 
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