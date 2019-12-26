На главной площади Кировска прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Главных персонажей праздника воплотили представители организаций и учреждений района (фотоотчет).
Фото Максима МИКЕШИНА.
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Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кировске
27.12.2019 — Новости Общества | Кировец
Источник материала: Кировец
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На главной площади Кировска прошел традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Главных персонажей праздника воплотили представители организаций и...
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