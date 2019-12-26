Двухлетняя девочка умерла в Бобруйске. В саду «проводят эпидемиологические мероприятия»

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске умер ребенок, в детском саду «проводится необходимый комплекс эпидемиологических мероприятий», сообщает «Коммерческий курьер» со ссылкой на отдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома.



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По предварительной информации, двухлетняя девочка умерла дома. Сообщалось, что у малышки был менингит, но эта информация не подтвердилась.

Мать погибшей малышки сейчас находится в больнице, но, по официальной информации, с другим диагнозом, отличным от поставленного погибшей дочери.

(Будет дополнено).