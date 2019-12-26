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Двухлетняя девочка умерла в Бобруйске. В саду «проводят эпидемиологические мероприятия»
27.12.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске умер ребенок, в детском саду «проводится необходимый комплекс эпидемиологических мероприятий»,
По предварительной информации, двухлетняя девочка умерла дома. Сообщалось, что у малышки был менингит, но эта информация не подтвердилась.
Мать погибшей малышки сейчас находится в больнице, но, по официальной информации, с другим диагнозом, отличным от поставленного погибшей дочери.
(Будет дополнено).
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Мать девочки тоже в больнице, но у нее другой диагноз.
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