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Из КоАП могут убрать порядка 50 статей
28.12.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется упростить, сделать его более понятным, и сократить количество предусмотренных правонарушений. Об этом в эфире новостей телеканала
— На первый взгляд, даже порядка 50 статей может уйти из кодекса. То есть мы стараемся сделать так, чтобы было быстро, удобно, понятно, и не било по кошельку гражданина. И в целом, чтобы убрать значительное число тех деяний, которые есть в кодексе на сегодняшний день, из числа административных правонарушений, чтобы граждане чувствовали себя более свободными в нашем обществе, — рассказала Чуприс.
Ориентировочно к 1 марта необходимо подготовить концепцию изменений. А к 1 мая — и саму новую редакцию КоАП.
Что еще хотят изменить в КоАП?
Ранее заместитель главы Администрации президента
Предложений по корректировке КоАП ждут и от белорусов. Свои предложения в письменном и электронном виде предлагается направлять до 24 января 2020 года на электронную почту
Почему КоАП решили срочно изменить
Напомним, на прошедшем на прошлой неделе совещании Александр Лукашенко
За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. Президент поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.
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Ориентировочно к 1 марта необходимо подготовить концепцию изменений. А к 1 мая - и саму новую редакцию КоАП.
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