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Из КоАП могут убрать порядка 50 статей

28.12.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется упростить, сделать его более понятным, и сократить количество предусмотренных правонарушений. Об этом в эфире новостей телеканала «Беларусь 1» сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс.


— На первый взгляд, даже порядка 50 статей может уйти из кодекса. То есть мы стараемся сделать так, чтобы было быстро, удобно, понятно, и не било по кошельку гражданина. И в целом, чтобы убрать значительное число тех деяний, которые есть в кодексе на сегодняшний день, из числа административных правонарушений, чтобы граждане чувствовали себя более свободными в нашем обществе, — рассказала Чуприс.

Ориентировочно к 1 марта необходимо подготовить концепцию изменений. А к 1 мая — и саму новую редакцию КоАП.

Что еще хотят изменить в КоАП?

Ранее заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс и председатель Верховного суда Валентин Сукало уже делились предлагаемыми корректировками в Кодекс об административных правонарушениях. Среди них:

  • выделить в отдельную группу нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации;
  • все административные правонарушения надо разделить на категории по степени общественной опасности и правовым последствиям;
  • сократить отдельные органы, которые могут выносить административные взыскания;
  • сделать в санкциях возможность предупреждения в качестве административного взыскания.

Предложений по корректировке КоАП ждут и от белорусов. Свои предложения в письменном и электронном виде предлагается направлять до 24 января 2020 года на электронную почту opros@ncpi.gov.by, через аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и в специальной темы на Правовом форуме Беларуси.

Почему КоАП решили срочно изменить

Напомним, на прошедшем на прошлой неделе совещании Александр Лукашенко раскритиковал «палочно-галочную систему» привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. Президент поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.

 
Теги: Новости
 
 
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Ориентировочно к 1 марта необходимо подготовить концепцию изменений. А к 1 мая - и саму новую редакцию КоАП.
 
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