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Встречаем год Белой Металлической Крысы

29.12.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Встречаем год Белой Металлической Крысы

2020 год запустит новый виток восточного календаря. Крыса — первый символ в гороскопе, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют собрать все силы и направить их на осуще­ствление самых смелых желаний и планов — успех не заставит долго ждать! А чтобы задобрить покровительницу наступающего года, мы постарались учесть все ее предпочтения: в еде, праздничном образе и даже настроении. Итак, обо всем по порядку.

Как встречать

Крыса считается одной из самых опрятных животных, поэтому подготовку к празднованию Нового года рекомендуется начать с генеральной уборки вашего жилища. Смело выбрасывайте старые вещи, освобождая место для новых. Наведите порядок в важных документах, систематизируйте книжные полки и распрощайтесь со старыми журналами.

Согласно мнению астрологов, важно тщательно вымыть окна, лестницу и пороги, ведь именно они привлекают внимание в первую очередь — а первое благоприятное впечатление Белой Крысы принесет в дом успех и богатство.

В чем встречать

Белая Металлическая Крыса любит соответствующие своему символу цвета. Наряд не должен быть агрессивным, вычурным, перегруженным. Отдайте предпочтение спокойным пудровым оттенкам, а также белому и серому цвету. Дополните образ металлическими аксессуарами, блестящими элементами. С волосами экспериментировать также нежелательно: лучше всего подойдут легкие волны, собранные в хвост волосы.        

С кем встречать

Крыса — шустрая, любопытная и очень общительная, поэтому ей по душе веселые компании друзей и близких, она с удовольствием окунется в пучину новогодних приключений. Новые знакомства в новогоднюю ночь сулят проч­ную дружбу в будущем, а кто-то, возможно, найдет свою любовь.   

Где встречать

Поскольку Крыске свойственно проявлять любопытство, то и праздник лучше провести в новом месте — в гостях у друзей или родных, в уютном ресторанчике или кафе, а можно и вовсе отправиться в путешествие. Но помните, покровительница года не приветствует расточительность, поэтому встречать Новый год следует по своим финансовым возможностям. 

Праздничный стол

Оформление стола для вашего торжества должно быть выдержано в одном спокойном стиле. Крыса оценит белые или любые пастельные, пудровые тона в убранстве. Посуда должна гармонично дополнять цвет скатерти, лучше всего подойдет классическая утварь белого цвета. Для декора приветствуются металлические подсвечники.

Что касается еды, то здесь дайте волю вашей фантазии — Крыса будет в гастрономиче­ском восторге от изобилия блюд. Не забудьте про ее любимые лакомства — сыры и орехи!

Несмотря на то, что високосный год многие считают неблагополучным, Крыса опровергает данное мнение. Важно вступить в Новый год с воодушевлением, новыми идеями и грандиозными планами — будь то покупка квартиры, автомобиля или заветная давняя мечта — Крыса поможет в достижении задуманного, главное, не сомневайтесь в своих силах!

Подготовила Анна ХАДКЕВИЧ.

 
Теги: знакомства
 
 
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2020 год запустит новый виток восточного календаря. Крыса — первый символ в гороскопе, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют собрать все силы
 
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